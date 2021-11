Pokémon Perle Scintillante : Découverte du gameplay et premières heures de jeu

Avis sur les premières heures de jeu

C'est officiel, il est possible de jouer àafin de profiter d'un remake proposé par Nintendo. Ces opus, initialement sortis en 2007, sont développés par Game Freak et édités par Nintendo. Nous rappelons que le choix de la version influe seulement sur lesque l'on peut trouver à l'état sauvage ou lors d'événements. Soyez toutefois sans crainte puisqueet profiter donc de ceux de la version opposée, à condition de connaître quelqu'un qui y joue.Pour celles et ceux qui ne voient pas la différence ou qui cherchent simplement à connaîtredans chaque version, nous vous invitons à lire notre article : Pokémon Perle Scintillante et Diamant Étincelant quelle version choisir ? Afin de répondre aux attentes des joueurs et permettre à certains d'entre vous d'en apprendre un peu plus sur le jeu, nous proposons des « séances » découvertes en stream directement sur notre chaîne Twitch . Nous vous proposons ici les premières heures du jeu afin de vous donner un aperçu de ce qui vous attend. Bien que le titre propose une refonte graphique qui se voulait nécessaire pour une arrivée sur Nintendo Switch, tout en comblant les attentes des passionnés comme des néophytes, on constate également certaines nouveautés comme de nouveaux espaces à découvrir et parfois à partager avec vos amis, comme les souterrains.Voici donc les premières heures de jeu que nous avons passées en stream pour vous donnerde ce qui vous attend dans cette nouvelle aventure, que ce soit pour les mécaniques ou simplement l'univers. Nous rappelons que les starters des deux versions sont les mêmes.Lors de ces premiers pas, au sein d'un univers qui se veut déjà maîtrisé et acquis autant par les développeurs que les joueurs, nous sommes agréablement surpris par la refonte graphique qui permet de mettre cet opus au goût du jour. L'univers est plus chibi, ce qui s'associe à la volonté de vulgarisation du titre pour une meilleure accessibilité et une focalisation sur un public plus jeune. Pour ces premières heures de jeu,propose un gameplay maîtrisé bien que peu novateur. L'expérience de jeu semble simplifiée toujours dans l'optique d'une vulgarisation en prenant en compte les Pokémon qui gagnent en expérience sans combattre, ainsi que les dresseurs parfois incapables d'utiliser les compétences d'attaques de leur Pokémon. Nous détaillerons davantage ces points dans notre test écrit.Les jeux Pokémonsont disponibles. Il est également disponible en version numérique, directement sur le Nintendo eShop.