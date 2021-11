Pokémon Diamant Étincelant ou Pokémon Perle Scintillante : Quelle version choisir ?

Dialga ou Palkia, quel légendaire choisir ?

Dialga à gauche, Palkia à droite

Les Pokémon exclusifs de chaque version

Pokémon exclusifs de Diamant Étincelant

Otaria Lamantine Insécateur Cornèbre Cizayox Embrylex Ymphect Tyranocif Medhyèna Grahyèna Galekid Galegon Galeking Kecleon Kranidos Charkos Corboss Moufouette Moufflair Dialga

Pokémon exclusifs de Perle Scintillante

Ramoloss Flagadoss Scarabrute Roigada Feuforêve Malosse Démolosse Cerfrousse Obalie Phogleur Kaimorse Draby Drackhaus Drattak Dinoclier Bastiodon Magirêve Chaglam Chaffreux Palkia

Les autres différences entre Diamant Étincelant et Perle Scintillante

Bien évidemment, l'une des plus grosses différences entreetréside, sans aucun doute, dans le Pokémon légendaire reçu,et. Bien que la puissance de ces deux légendaires soit, à peu près, équivalente, Dialga semble avoir un léger avantage dû à sa combinaison de types particulièrement intéressante, Acier et Dragon.À moins que vous n'ayez un abonnement au Nintendo Online, qui sera le seul et unique moyen d'échanger des Pokémon avec d'autres joueurs, il est important de préciser que chacune de ces deux versions,et, proposera des Pokémon exclusifs, en plus des deux légendaires précédemment cités. Vous retrouverez dans les listes, ci-dessous, les Pokémon exclusifs à chaque version, vous permettant de vous aider dans votre choix si vous avez certaines préférences.D'autres différences mineures pourront être trouvées dans ces deux versions telles que les PNJ et leur taux de rencontre. Cependant,et le même Pokédex avec des Pokémon issus de Sinnoh, la région de la quatrième génération. De plus,En fin de compte,, notamment au niveau de l'apparence de Dialga et Palkia. Les conséquences de votre décision finale ne seront pas aussi importantes que vous le pensez. Après, si vous avez le budget adéquat, vous avez toujours la possibilité de ne faire aucun choix et dePour rappel, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante seront disponibles dès le 19 novembre sur Nintendo Switch.