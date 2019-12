PLAN 8 partage de nouvelles images et des informations

Le nom de PLAN 8 ne vous dit probablement pas grand-chose pour le moment, mais le futur MMO du créateur de la licence Counter-Strike, avec l'aide du studio Pearl Abyss compte bien révolutionner le genre.

Pearl Abyss s'efforce de créer un jeu de tir de nouvelle génération combinant les meilleurs éléments du genre MMO pour créer une expérience totalement nouvelle, à la différence de tout autre jeu de tir sur le marché.

Annoncé il y a quelques semaines, avec une bande-annonce dynamique et explosive est en partie développé par le cocréateur de Counter-Strike , par l'intermédiaire du studioa qui l'on doit notamment. Peu d'informations avaient été dévoilées lors de son annonce, si ce n'est qu'il s'agit d'unoù les joueurs sont équipés d'Toutefois, nous avons pu en savoir plus il y a peu, puisque le studio s'est exprimé plus en profondeur sur certains détails. Ainsi,, mais restera proche d'un seul genre : le MMO, le but du studio étant de créer une nouvelle expérience.L'autre différence majeure étant ces armures exosquelettes, qui ne seront pas toutes identiques et pourront être personnalisées,, à l'image de ce qui avait été montré dans le trailer . Une stratégie d'amélioration devra néanmoins mise être en place, puisque lors des combats,. Dans le même style, les armes, qui seront nombreuses, pourront être améliorées et personnalisées. PLAN 8 sortira sur PC, mais ne possède pour le moment pas encore de