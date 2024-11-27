Pédantix 929 : Indices et solution, quel est le mot du 27 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 27 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 27 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 27 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 27 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une pratique millénaire, essentielle à la préservation d'une partie importante de notre écosystème.
Indice 2J’implique des insectes qui dansent pour communiquer la direction des fleurs les plus riches en nectar.
Indice 3Pour ceux qui me pratiquent, je suis une passion douce, parfois piquante, mais toujours précieuse.
Indice 4Ma production est dorée et collante, et je dépends de la coopération harmonieuse entre l'humain et l'insecte.
Indice 5Je nécessite un habit protecteur, des gants et un voile, car le danger peut surgir avec une piqûre.
Indice 6J'ai besoin de ruches bien organisées, où des milliers de petites travailleuses produisent une substance sucrée.
Indice 7Mon produit le plus célèbre est utilisé à la fois en cuisine, en cosmétique et en médecine traditionnelle.
Indice 8Je suis l'élevage et l'entretien des abeilles en vue de produire du miel, de la cire et d'autres dérivés.
Solution du 27 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 27 novembre 2024Apiculture
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)