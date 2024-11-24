Pédantix 926 : Indices et solution, quel est le mot du 24 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 24 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 24 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 24 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 24 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une vision du monde qui considère que le sacré ne se trouve pas séparé de la nature, mais en elle.
Indice 2Je rejette la distinction entre le divin et le cosmos, les considérant comme une seule et même chose.
Indice 3Mon concept est parfois confondu avec celui du panenthéisme, bien que ce dernier distingue le divin de l'univers tout en l'englobant.
Indice 4Selon moi, Dieu n'est pas une entité distincte, mais bien l'ensemble de tout ce qui existe.
Indice 5Je suis une croyance qui élimine la distance entre le Créateur et la Création, les unifiant totalement.
Indice 6Je suis souvent associé à des philosophes tels que Spinoza, qui voyait la divinité dans la totalité de l'univers.
Indice 7Je suis une conception spirituelle qui considère que Dieu est en tout et que tout est Dieu.
Indice 8Je suis une doctrine religieuse ou philosophique qui affirme que l'univers entier, la nature, et Dieu sont une seule et même réalité.
Solution du 24 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 24 novembre 2024Panthéisme
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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