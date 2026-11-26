Solution Pédantix du Mot du Jour du 26 novembre 2026Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 26 novembre 2026.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 26 novembre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Dans l'ombre des toiles qu'il tisse sans fil, il attend patiemment que l'imprudent s'y prenne.
Indice 2Portant des médailles de plomb sur son couvre-chef, il préférait la ruse à la force brute pour faire chuter ses ennemis.
Indice 3Face à la ligue prétendument formée pour le bien public, ce souverain ténébreux sut diviser pour mieux régner.
Indice 4Il acheta la paix aux Anglais lors du traité de Picquigny, éteignant ainsi définitivement les braises d'un conflit séculaire.
Indice 5Surnommé l'universelle araignée par ses détracteurs, ce monarque tissait un réseau d'espions absolument redoutable.
Indice 6Fils rebelle du victorieux Charles sept, il accéda finalement au trône de France au milieu du quinzième siècle.
Indice 7Sa plus grande victoire politique fut la chute de son ennemi juré, le duc de Bourgogne dit le Téméraire.
Indice 8Monarque français de la dynastie des Valois qui régna de mille quatre cent soixante et un à mille quatre cent quatre-vingt-trois en unifiant le territoire au détriment des grands seigneurs féodaux.
Solution du 26 novembre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 26 novembre 2026Louis XI
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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