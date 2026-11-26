Comment Rockstar a trouvé l'équilibre parfait pour la difficulté de GTA 6

Rockstar Games lève le voile sur l'approche adoptée pour la difficulté de Grand Theft Auto 6. Entre la sévérité de l'épisode 4 et la facilité du 5, les développeurs ont repensé leurs mécaniques pour offrir une expérience parfaitement équilibrée aux joueurs du monde entier, qui semble avoir porté ses fruits.