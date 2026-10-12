Pédantix 1613 : Indices et solution, quel est le mot du 12 octobre 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 12 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

Solution Pédantix du Mot du Jour du 12 octobre 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.



Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 12 octobre 2026.





Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 12 octobre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Je suis une étincelle vivante née là où le soleil n'a jamais osé poser son regard.



Indice 2 Sous une pression écrasante qui briserait l'acier, je danse dans une nuit éternelle avec des mâchoires disproportionnées.



Indice 3 Lanterne sans flamme, j'attire les curieux dans mon sillage avant que les ténèbres ne les engloutissent à jamais.



Indice 4 Mon corps étrange et souvent gélatineux est parfaitement adapté aux profondeurs extrêmes de l'océan.



Indice 5 Je produis parfois ma propre lumière biologique pour chasser ou trouver un partenaire dans l'obscurité totale de mon habitat.



Indice 6 Avec mon allure souvent perçue comme monstrueuse, on me rencontre à des milliers de mètres sous la surface de l'eau.



Indice 7 Créature marine dotée de branchies et de nageoires, j'évolue dans les zones les plus reculées et froides de notre planète.



Indice 8 Animal vertébré aquatique vivant dans les couches inférieures de l'océan, généralement à plus de deux mille mètres sous le niveau de la mer.





Solution du 12 octobre 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 12 octobre 2026 Poisson abyssal





Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.



Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.



Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :