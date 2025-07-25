Pax Dei dévoile son système économique pour la fin de son accès anticipé (achat, abonnement, tokens)

Pax Dei sortira officiellement cet automne 2025, et Mainframe Industries vient de dévoiler en détail son modèle économique hybride. Entre achat unique, abonnement facultatif, jetons de parcelle et statut Premium, voici comment fonctionnera exactement le système de monétisation du jeu à sa sortie.
Disponible depuis un peu plus d'un an en accès anticipé, Pax Dei est un MMORPG social
ambitieux dans lequel tout est géré par les joueurs, qui doivent s'organiser pour crafter et construire, entre autres. Si les curieux ont été nombreux lors de la sortie, le nombre de joueurs a faibli au fil du temps. Mais la communauté pourrait revenir à l'occasion du lancement de la version 1.0 cet automne. Pour l'occasion, les développeurs, Mainframe Industries, ont fait le point sur le système économique.
Ce qui changera à la sortie officielle
Les joueurs ayant déjà acheté un pack Fondateur lors de l'accès anticipé n'auront pas à repasser à la caisse lors du lancement de la version 1.0, fort heureusement. Ils recevront automatiquement :
- Un nombre de jetons de parcelle équivalent à leur pack Fondateur (1, 2 ou 4), permettant de revendiquer ou prolonger des parcelles pendant un mois chacune.
- Un mois de statut Premium, avec des avantages exclusifs dès leur première connexion.
- La conservation des recettes Fondateur et des emplacements de personnages acquis durant l'accès anticipé.
Toutefois, la progression, les parcelles et les personnages créés pendant l'accès anticipé seront effacés peu avant la sortie officielle, pour que tout le monde reparte de zéro.
Pour les nouveaux joueurs, acheter et abonnement optionnel
À partir du lancement officiel, les nouveaux joueurs devront acheter une fois le jeu de base incluant l'accès complet à Pax Dei, deux emplacements de personnage et un jeton de parcelle
(valable un mois). De plus, un mois de statut Premium sera offert dès l'achat. Ensuite, deux choix seront possibles :
- Jouer gratuitement : accès intégral au jeu, JcE, JcJ, crafting, constructions publiques ou via un clan.
- Souscrire un abonnement pour bénéficier d'avantages supplémentaires et revendiquer des parcelles personnelles.
Les avantages précis du modèle gratuit
Le jeu restera intégralement accessible aux joueurs sans abonnement. Ils pourront notamment explorer librement le monde ouvert, participer au JcE et JcJ, utiliser les stations publiques d'artisanat et de stockage près du Petrae Dei, acheter des équipements et consommables aux autres joueurs avec l'or obtenu en jeu et bien évidemment rejoindre un clan et participer aux constructions communes.
L'expérience gratuite n'est pas bridée et ne représente ni une démo ni une version limitée. Tout le contenu sera disponible.
Abonnement : gestion de parcelles, statut Premium et bonus
Pour les joueurs souhaitant posséder leurs propres terres, un abonnement mensuel proposera plusieurs avantages significatifs :
- Chaque mois, 1, 2 ou 4 jetons de parcelle (selon l'abonnement choisi), chaque jeton permettant de revendiquer une parcelle pendant un mois.
- Le statut Premium activé automatiquement, incluant des bonus tels que :
- +50 % de Grâce quotidienne lors de la connexion.
- +50 % de Grâce obtenue grâce aux offrandes d'or.
- +50 % d'expérience gagnée dans toutes les activités.
Les jetons de parcelle restent valables pendant 12 mois, même après l'arrêt de l'abonnement, offrant une grande flexibilité.
Tests à venir avant la sortie officielle
Pour permettre aux joueurs de découvrir ces nouveautés, Mainframe Industries déploiera prochainement un correctif en accès anticipé intégrant le statut Premium gratuitement pour tous les fondateurs
. Un stockage personnel sera également ajouté au Petrae Dei pour tester cette mécanique sans abonnement.
Un modèle économique transparent, mais déjà contesté
Bien que Mainframe assure une approche transparente sans microtransactions cosmétiques ni pay-to-win, l'intégration d'un bonus d'XP Premium provoque déjà des débats au sein de la communauté, craignant une dérive vers des avantages payants. Le succès de ce modèle dépendra surtout de la capacité du studio à offrir régulièrement un contenu riche et attractif.
En attendant, Pax Dei reste
disponible en accès anticipé, au moins jusqu'à cet automne, pour la somme de 29,99 €.
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