Le MMORPG Pax Dei dévoile la sortie de sa 1.0, et c'est très bientôt

Pax Dei est un MMO social gratuit en accès anticipé depuis juin 2024 sur PC. Dans un univers médiéval fantastique, vous récoltez, construisez, explorez et collaborez avec d'autres joueurs pour fonder des villages, forger une économie communautaire sans PNJ, et façonner votre propre histoire dans un monde ouvert dynamique propulsé par Unreal Engine 5.