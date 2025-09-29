Le MMORPG Pax Dei dévoile la sortie de sa 1.0, et c'est très bientôt

Après plusieurs d'un an et demi d'accès anticipé, Pax Dei passe en version d'ici quelques jours. Une étape décisive pour ce MMORPG communautaire qui promet de nombreuses nouveautés.
Le studio Mainframe Industries vient d'annoncer que Pax Dei 1.0 sera disponible le 16 octobre 2025
. Ce MMORPG médiéval, pensé comme un monde vivant façonné par ses joueurs, s'ouvre enfin officiellement après une longue période d'accès anticipé. La sortie marquera un tournant pour la communauté, puisque tous les personnages, inventaires, constructions et compétences seront réinitialisés
. Ce sera la dernière remise à zéro avant le lancement officiel.
Calendrier du lancement
Les développeurs ont détaillé un calendrier précis avant l'ouverture :
- 29 septembre - 14 octobre → célébrations communautaires sur Discord et les réseaux sociaux.
- 6 - 14 octobre → mise hors ligne de tous les serveurs pour préparation.
- 14 octobre à 12h00 → accès anticipé réservé aux Fondateurs.
- 16 octobre à 17h00 → sortie officielle de Pax Dei 1.0 pour tous les joueurs.
Les détenteurs d'un pack de Fondateur profiteront donc d'une avance de deux jours pour sécuriser le nom de leur personnage, de leur Clan ou encore l'emplacement de leur future parcelle.
Plateformes et nouveautés
Pax Dei 1.0 sera disponible sur Steam, l'Epic Games Store et GeForce Now
, comme durant l'accès anticipé. Deux changements majeurs sont toutefois prévus avec l'intégration au Game Pass PC
dès le 16 octobre et la désactivation du lanceur Pax Dei à partir du 1er
octobre, remplacé par des clés Steam envoyées automatiquement aux joueurs. Tous les avantages des packs de Fondateur, y compris les recettes exclusives comme la gargouille de Gallia, resteront accessibles
.
Conditions pour jouer
Pour les nouveaux venus, l'achat du jeu de base offrira 2 emplacements de personnage et un mois d'abonnement premium gratuit, incluant un jeton de parcelle. Après cette période, chacun pourra choisir de jouer gratuitement sans parcelle, ou de souscrire un abonnement premium pour profiter d'avantages supplémentaires
. Un choix qui pourrait ne pas plaire à tous les joueurs. Pour ce qui est des packs de Fondateur, ils sont toujours disponibles jusqu'au 6 octobre, permettent de bénéficier de bonus exclusifs et même d'une copie supplémentaire du jeu à offrir, valable jusqu'au 16 novembre.
Une communauté mise en avant
Pour marquer la fin de l'accès anticipé, Mainframe Industries organise divers événements et activités communautaires. Les joueurs pourront participer à un nouveau programme en partenariat avec Just About, permettant de gagner des récompenses en réalisant des missions
. Le studio confirme également que le développement se poursuit. Une prochaine mise à jour majeure, baptisée Verse, est déjà en préparation, avec la volonté d'impliquer les joueurs dans l'évolution du jeu
.
Avec cette version 1.0, Pax Dei veut se positionner comme l'un des MMORPG médiévaux les plus ambitieux
, misant sur la créativité et l'interaction sociale pour construire un univers vivant et durable. Reste à savoir si les joueurs seront au rendez-vous, eux qui ont tout bonnement déserté le jeu depuis quelques mois, avec à peine quelques centaines de joueurs quotidiens. Aucun mot n'a été dit quant au portage sur PS5 et Xbox Series
.
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