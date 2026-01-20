Le MMO Pax Dei tente de relancer sa popularité avec une semaine gratuite

Le MMO social Pax Dei ouvre grand ses portes sur Steam. Du 19 au 26 janvier, les curieux peuvent explorer Gallia gratuitement, construire leur foyer et rejoindre des clans. Une opération séduction accompagnée d'une promotion pour ceux qui souhaitent prolonger l'aventure avant la sortie finale.

Une semaine pour tout découvrir

Que se passe-t-il après l'essai gratuit ?











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Mainframe Industries lance une offensive de charme pour son MMO sandbox,. Alors que le titre est sorti en accès anticipé en juin 2024, et que sa 1.0 a été lancée en octobre dernier, le studio souhaite tenter d'attirer un plus large public avec cette offre gratuite.Depuis ce lundi 19 janvier et jusqu'au 26 du même mois, l'intégralité du jeu sera accessible sans débourser un centime. Contrairement à certaines démos restreintes,. Les nouveaux arrivants recevront un accès temporaire au jeu de base, incluant un jeton pour revendiquer une parcelle de terrain, le statut Premium ainsi que 200 points de Grâce.L'objectif est clair,. C'est le moment idéal pour les joueurs actuels de convaincre leurs amis hésitants de les rejoindre. L'accès se fera très simplement via la page Steam, en sélectionnant la version gratuite du titre.C'est souvent la question qui fâche dans ce type de MMO persistant,Mainframe a prévu une transition en douceur. Une fois la semaine terminée, une période de grâce de deux jours est accordée (jusqu'au 28 janvier). Si vous décidez d'acheter le jeu, qui bénéficiera d'ailleurs d'une remise de 40 % jusqu'au 2 février, vous reprendrez votre aventure exactement là où vous l'avez laissée.Cependant, une mise en garde s'impose concernant vos créations immobilières. Si vous choisissez de ne pas acquérir le jeu immédiatement après cette période, vos parcelles seront retirées du monde partagé pour libérer l'espace. Heureusement, tout n'est pas perdu, puisque vous retrouverez vos créations, mais il faudra néanmoins trouver une nouvelle zone pour votre base.Une semaine gratuite qui pourrait faire du bien à Pax Dei, qui depuis sa sortie en 2024 a vu son nombre de joueur chuter. Le lancement de la 1.0 a permis de relancer l'intérêt, fidélisant une base de joueurs plus important qu'auparavant, mais voir de nouvelles personnes débarquer pourrait relancer l'élan autour du MMO communautaire. Si vous sautez le pas, sachez que notre