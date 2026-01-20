Le MMO Pax Dei tente de relancer sa popularité avec une semaine gratuite

Le MMO social Pax Dei ouvre grand ses portes sur Steam. Du 19 au 26 janvier, les curieux peuvent explorer Gallia gratuitement, construire leur foyer et rejoindre des clans. Une opération séduction accompagnée d'une promotion pour ceux qui souhaitent prolonger l'aventure avant la sortie finale.
Mainframe Industries lance une offensive de charme pour son MMO sandbox, Pax Dei
. Alors que le titre est sorti en accès anticipé en juin 2024, et que sa 1.0 a été lancée en octobre dernier, le studio souhaite tenter d'attirer un plus large public avec cette offre gratuite.
Une semaine pour tout découvrir
Depuis ce lundi 19 janvier et jusqu'au 26 du même mois, l'intégralité du jeu sera accessible sans débourser un centime. Contrairement à certaines démos restreintes, les développeurs offrent ici une expérience complète
. Les nouveaux arrivants recevront un accès temporaire au jeu de base, incluant un jeton pour revendiquer une parcelle de terrain, le statut Premium ainsi que 200 points de Grâce.
L'objectif est clair, permettre aux curieux de construire, de fabriquer et d'explorer exactement comme les autres
. C'est le moment idéal pour les joueurs actuels de convaincre leurs amis hésitants de les rejoindre. L'accès se fera très simplement via la page Steam, en sélectionnant la version gratuite du titre.
Que se passe-t-il après l'essai gratuit ?
C'est souvent la question qui fâche dans ce type de MMO persistant, quid de la progression ?
Mainframe a prévu une transition en douceur. Une fois la semaine terminée, une période de grâce de deux jours est accordée (jusqu'au 28 janvier). Si vous décidez d'acheter le jeu, qui bénéficiera d'ailleurs d'une remise de 40 % jusqu'au 2 février, vous reprendrez votre aventure exactement là où vous l'avez laissée.
Cependant, une mise en garde s'impose concernant vos créations immobilières. Si vous choisissez de ne pas acquérir le jeu immédiatement après cette période, vos parcelles seront retirées du monde partagé pour libérer l'espace. Heureusement, tout n'est pas perdu, puisque vous retrouverez vos créations, mais il faudra néanmoins trouver une nouvelle zone pour votre base.
Une semaine gratuite qui pourrait faire du bien à Pax Dei, qui depuis sa sortie en 2024 a vu son nombre de joueur chuter. Le lancement de la 1.0 a permis de relancer l'intérêt, fidélisant une base de joueurs plus important qu'auparavant, mais voir de nouvelles personnes débarquer pourrait relancer l'élan autour du MMO communautaire. Si vous sautez le pas, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le proposera pour la somme de 11,59 € au lieu de 30 €, soit 61 % de réduction.
commentaires (3)
Le jeu dans lequel j'avais beaucoup d'espoir mais qui m'a vraiment le plus déçu .
D'abord T'achète le pack fondateur tu met 100 balles pour avoir 4 parcelles. C'est une fois la version 1.0 sortie qu'on te balance que t'as payé pour des prunes que ta parcelle est valable qu'un mois parce qu'il faut s'abonner.... Arnaque complet.
Je suis ok avec le principe d'abonnement comme chez eso. Mais pas ce que t'as achete au départ surtout les parcelles en fondateur elle devrait être définitive. Si ça avait été mentionné avant je n'aurai jamais investi autant dans un jeu. Sinon fondateur de rien du tout. Pour moi y a tromperie.
Après le contenu, franchement on s'attend a une meilleure diversité du bestiaire. C'est top le graphisme a condition de pas avoir un désert pour terrain de jeu quoi.
Sorti trop tot? Quelle idee de sinvestir dans un acces anticipé... vous y avez surtout joué trop tot
Jeu sorti bien trop tot. Il avait du potentiel mais cruel manque de contenu/équilibrage pour profiter sur le Long terme. Aujourd'hui j'ai juste la flemme de tout recommencer