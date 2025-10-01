Le créateur de Palworld veut absolument que vous jouiez à ce jeu

John “Bucky” Buckley, directeur de la communication de Pocketpair, ne cache pas son amour pour Core Keeper. Pendant les soldes Steam, il a même poussé son studio à l'inclure dans un bundle avec Palworld.
Derrière le succès planétaire de Palworld
, Pocketpair continue de surprendre par son approche peu commune. Au lieu de capitaliser uniquement sur sa propre réussite, le studio profite des soldes Steam d'automne 2025
pour mettre en lumière un autre survival, Core Keeper
, que ses équipes affectionnent particulièrement. Et nous pouvons dire que le studio a du gout, tant Core Keeper est une excellente expérience, dans un style bien différent.
Une passion assumée pour Core Keeper
Sur X (ex-Twitter)
, John "Bucky" Buckley
, directeur de la communication de Pocketpair, a pris la parole avec un message sans détour pour mettre en avant Core Keeper, et lui affirmer son amour:
Les gars, je suis inquiet que beaucoup d'entre vous n'aient pas encore joué à Core Keeper. C'est l'un des meilleurs jeux sur Steam, alors nous l'avons ajouté à un bundle avec Palworld. Vous n'avez plus d'excuse. Allez y jouer !
Plus qu'une opération marketing, c'est un véritable coup de cœur de développeur.
Comme l'explique Bucky dans un second message, l'équipe de Palworld est « juste composée de grands fans
» de Core Keeper.
Un bundle pensé comme un coup de pouce
Pour joindre l'acte à la parole, Pocketpair propose un bundle Palworld + Core Keeper avec une réduction de 31 % pendant les soldes Steam
. Hors période promotionnelle, le pack reste accessible avec une remise de 10 %, et il s'adapte même aux joueurs qui possèdent déjà l'un des deux jeux, en appliquant une réduction sur le second.
Un moyen simple, mais efficace, de donner un coup de projecteur à Core Keeper, un titre souvent salué par ses mécaniques de survival, mais qui reste encore moins médiatisé que Palworld. Et si vous avez déjà Palworld, Core Keeper est proposé pour la somme de 11,99 € en promotion.
Pocketpair n'en est pas à son premier geste du genre. Le studio avait déjà collaboré avec Terraria
ou Ultrakill
, et a récemment lancé une branche publishing pour aider les indés à trouver leur public. Dans une industrie compétitive où la concurrence est souvent rude, ce type de soutien entre studios témoigne d'une philosophie rare, celle de mettre en avant les jeux que l'on aime, même quand ce ne sont pas les siens
. D'ailleurs, Pocketpair a déjà annoncé un nouveau projet, Palworld: Palfarm
, une simulation de vie au sein de l'univers de Palworld.
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