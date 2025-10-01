Le créateur de Palworld veut absolument que vous jouiez à ce jeu

Palworld est un jeu de survie en monde ouvert développé par Pocketpair. Disponible sur PC, PS5 et Xbox, il mélange exploration, construction, capture et dressage de créatures appelées Pals. Jouable en solo ou en multijoueur, il permet de bâtir des bases, automatiser des tâches et combattre. Avec son succès fulgurant, il reçoit régulièrement de nouveaux contenus.