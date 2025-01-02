En 2024, un nombre ahurissant de jeux est sorti sur Steam, explosant le record de 2023

Steam continue de dominer le marché, et reste très attractif pour celles et ceux qui souhaitent mettre en avant leur production. En témoigne le record de 2024, qui n'avait jamais vu autant de nouveaux jeux.
L'année 2024 a vu une véritable explosion de sorties de jeux vidéo sur Steam, battant le record établi en 2023 de 14 309 titres. Selon les statistiques de SteamDB
, 5 000 productions supplémentaires ont vu le jour, du jamais vu.
Plus de 19 000 jeux sortis en 2024 sur Steam
En effet, selon les données collectées, l'année dernière, 19 003 jeux ont vu le jour sur Steam, un record qui explose tout
, et marque une progression fulgurante par rapport aux années 2020, doublant ce nombre en l'espace de quatre ans. 9 686 en 2020, 11 306 en 2021, 12 381 l'année suivante et donc 14 309 en 2023. C'est donc le plus grand bond jamais enregistré en une seule année sur la plateforme.
En 2024, il y a eu en moyenne 51 sorties par jour
.
Un flot constant de nouveautés
Avec une telle cadence, 2024 s'impose comme une année record pour la diversité et l'abondance de jeux proposés
. Toutefois, au milieu de cette avalanche, seuls 3 964 titres ont atteint le seuil de popularité nécessaire pour débloquer les fonctionnalités communautaires de Steam
, comme les cartes à échanger ou les badges. Ce nombre est légèrement supérieur à celui de 2023 (3 874), mais il reste bien en deçà du volume total de sorties, ce qui illustre la difficulté pour un jeu de se démarquer dans une offre aussi massive.
Malgré la concurrence, certains titres ont su tirer leur épingle du jeu. Les favoris des joueurs incluent Balatro
, qui trône au sommet des classements, suivi de MiSide, WEBFISHING, ou encore Black Myth: Wukong et TCG Card Shop Simulator sans oublier Palword
. Ces succès montrent que la qualité et l'originalité continuent de primer, même dans un marché saturé.
Un défi pour les développeurs
Pour les créateurs, se faire remarquer sur Steam devient de plus en plus difficile. La stratégie gagnante semble être de proposer des expériences soignées, souvent gratuites ou à faible coût, afin d'attirer l'attention et de séduire les joueurs, à moins d'être un studio de renom. Et même dans cette situation, si la qualité n'est pas au rendez-vous, le produit tombe très vite dans l'oubli.
Au vu de l'année 2025 chargée qui s'annonce, il est très probable que la barre des 20 000 jeux sortis sur Steam soit franchie
. Rendez-vous dans 12 mois.
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