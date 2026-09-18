Palworld: Palfarm comparé à Stardew Valley ? Bucky répond

Dans le cadre de la gamescom, Bucky a été interrogé sur le développement de Palworld: Palfarm et sur son gameplay, très proche de grands noms de la simulation de vie. Mais sa réponse sur ce dernier point intrigue.

Quand Pocket pair a dévoilé le premier trailer de Palworld: Palfarm, il a immédiatement été comparé à des références du jeu cosy comme Stardew Valley. En effet, il semble en reprendre les codes comme le fait de cultiver son potager, de gérer sa ferme, de se promener en ville… Les Pals seront bien entendus de la fête car ils pourront interagir avec le personnage, mais aussi utiliser leurs armes.

Parce qu'il reprend des caractéristiques présentes dans plusieurs simulations de vie, les joueurs pensent donc que le jeu sera très doux, bien loin de la violence proposée dans Palworld. Mais pour John « Bucky » Buckley, cette description ne correspond pas tout à fait à ce que le titre va proposer.

Palfarm, un titre qui n'est pas vraiment un jeu façon Stardew Valley ?

Lors de la gamscom 2026, la chaîne YouTube Gaming World Interviews a pu s'entretenir avec le responsable de la communication de Pocket pair. Pendant cet échange, Bucky est notamment revenu sur les attentes des joueurs pour Palworld et sur le fait que certaines d'entre elles sont irréalisables. Mais Palfarm est rapidement arrivé dans la conversation.

Encore très mystérieux à l'heure où ces lignes sont rédigées, seul le trailer est disponible. De fait, les joueurs et les journalistes se fient uniquement à ces images pour se faire une idée du jeu. Mais il pourrait ne pas être aussi calme que les grands noms du genre.

Je pense que Palfarm sera un peu différent de ce que les gens imaginent. J'ai vu quelqu'un utiliser l'expression "Stardew Valley version Palworld", mais je dirais que ce n'est pas vraiment le cas, en fait.

Une aventure plus douce et chaleureuse

Si la comparaison avec le titre de ConcernedApe est donc inexacte, Bucky a toutefois précisé que Palfarm serait plus cosy que son aîné. Il a notamment déclaré que « L'ambiance est plutôt douce et chaleureuse. C'est un peu comme une version "cosy" de Palworld, tout en conservant cet humour un brin décalé propre à la licence, si l'on peut dire. »

Palworld: Palfarm est toujours en cours de développement et aucune fenêtre de sortie n'a encore été communiquée.