Le célèbre jeu de tir, proche d'Overwatch, est dès maintenant disponible sur une nouvelle plateforme, à savoir l'Epic Games Store.

Paladins est maintenant disponible sur l'Epic Games Store !



Téléchargez-le dès maintenant et récupérez gratuitement le superbe pack spécial Epic Games Store ! Il est dispo pour quelque temps seulement.



Tous les détails sont sur : https://t.co/8moLBkkzPP pic.twitter.com/jKzzA5km5Y — Paladins France (@PaladinsGameFR) March 24, 2020

Fort d'une communauté de plus de, selon les dires de Stew Chisam, le PDG d'Hi-Rez Studios,fait maintenant son arrivée sur une toute nouvelle plateforme, la seule qui manquait. Disponible sur Steam, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, le célèbre jeu de tir est désormais disponible via l'Epic Games Store, et ce gratuitement.Pour celles et ceux ne connaissant pas, sachez qu'il s'agit d'un FPS free-to-play dans lequel deux équipes composées de cinq joueurs s'affrontent. Ces derniers doivent choisir un personnage parmi quatre catégories :, le but étant de créer la meilleure symbiose possible. Similaire en quelques points à, en défendant une zone puis en poussant une charge, ou en empêchant la charge d'avancer si l'équipe adverse a capturé le point central.Même s'il est disponible depuis septembre 2016,. À ce jour nous pouvons en compter 44, mais de nouveaux devraient être implantés dans les mois à venir.Pour célébrer ce portage sur l'Epic Games Store, tous les joueurs lançant Paladins sur ladite plateforme avant le 21 avril recevront un pack Epic en récompense, alors que diverses promotions sont effectuées sur d'autres pack, offrant alors aux joueurs des cosmétiques. À noter que le cross-play et la cross-progression sont disponibles.Avec l'arrivée desur l'Epic Games Store, peut-être verrons-nous, dans quelques semaines, débarquer le battle royale d'Hi-Rez Studios,, qui avait connu un bref, mais intense, succès lors de son lancement en juin 2018, mais ne possédant, à ce jour, que quelques milliers de joueurs.