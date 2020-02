Silent Hill : Christophe Gans annonce qu'il travaille actuellement sur le prochain film

À tous les fans de la très célèbre et horrifique licence Silent Hill, le réalisateur Christophe Gans travaille sur le prochain film !

Je travaille sur l'adaptation du jeu vidéo Project Zero. Le film se déroulera au Japon. Je ne veux surtout pas déraciner le jeu de sa maison hantée japonaise. Et nous travaillons également sur un nouveau Silent Hill. Le projet sera toujours ancré dans cette atmosphère d'une petite ville américaine ravagée par le puritanisme. Je pense qu'il est temps d'en créer une nouvelle.

Ces derniers jours beaucoup de rumeurs circulent quant aux prochains jeux Silent Hill parou, voire, les deux dans nos plus grands fantasmes, mais nous n'avons rien concernant les films. Toutefois, la donne semble avoir changé pour notre plus grand plaisir., et contrairement à beaucoup d'autres films tirés de jeux vidéo, celui-ci avait été très bien accueilli par le public et par les fans de la licence, faisant ainsi pas moins de 100 millions de dollars de recette à travers le monde. Et comme le premier avait été apprécié,Depuis, nous n'avons pas eu trop de nouvelles, si ce n'est, développé paret publiée par. Mais pour les raisons que nous connaissons, ce projet n'aboutira jamais.Aujourd'hui, le donne a changé, et c'est(réalisateur du premier film) qui a annoncé la nouvelle : il est d'ores et déjà en train de travailler surPour le moment, nous n'avons pas plus d'informations que cela, et nous nous demandons si le prochain film sera la suite de celui de 2006 ? Nous le saurons prochainement.