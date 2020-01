La licence Silent Hill pourrait revenir avec deux nouveaux opus

Bien qu'elle soit l'une des licences les plus populaires du jeu d'horreur, cela fait bien longtemps que Silent Hill n'a plus donné de signe de vie. En effet, depuis l'annulation de Silent Hills en 2014, aucun nouvel épisode n'a été annoncé, mais cela pourrait changer si l'on en croit certaines rumeurs.

Nous ne pouvons encore rien partager, mais nous écoutons les retours des joueurs et réfléchissons aux moyens de fournir le prochain opus.

Depuis l’annulation de Silent Hills en 2014 et le départ de Konami d'Hideo Kojima, qui était à la tête du projet, aucun nouveau titre de la licence n’a encore été annoncé. Cependant, certaines rumeurs concernant de nouveaux épisodes circulent depuis plusieurs semaines, et. En effet, lorsque PCGamesN a contacté le studio afin de savoir ce qu’il adviendra d’une des licences d’horreurs les plus populaires du jeu vidéo, un représentant leur a répondu :Cette déclaration nous rassure quant à la possibilité de voir arriver d’autres épisodes de Silent Hill, bien qu’elle ne donne aucune réelle information et ne réponde pas aux rumeurs. Selon certains . Le premier serait un, qu’on imagine similaire à ce que l’on connaît déjà, et le deuxième serait unou encore des jeux signés Telltale, à l'instar de The Walking Dead.Afin de démêler le vrai du faux,. Pour rappel, le dernier épisode en date, si l’on exclut P.T qui n’était qu’une démo, est Silent Hill : Downpour, sorti en 2012. Cela fait donc de nombreuses années que les fans du genre n’attendent que de se replonger dans cette fameuse ville, à l’atmosphère inquiétante, où les pires cauchemars prennent forme.