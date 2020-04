Hideo Kojima évoque son envie de créer un jeu d'horreur révolutionnaire, qui ne sera pas P.T

Hideo Kojima réitère, une fois encore, son envie de créer un jeu d'horreur, lequel serait révolutionnaire. Néanmoins, il ne devrait pas s'agir de P.T

J’ai déjà des idées en tête (...) PT est spécial. La peur humaine découle en fin de compte de l’inconnu. PT était une expérience vouée à produire un effet en réponse à cette nature. Donc, la réaction a été celle qui était attendue. Nous pouvons dire que c’était un grand succès en tant que teaser. PT était un jeu mystérieux, créé par un studio mystérieux, sans annonce ni information préalable, donc il a utilisé des techniques défendues pour augmenter la peur. C’était quelque chose d'unique, alors nous ne pouvons pas réutiliser cette méthode à nouveau.

Un nouveau concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming depuis le 2 avril, jusqu'au 30 avril, lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme nous vous le disions il y a plusieurs mois maintenant, le développeur Hideo Kojima a toujours éprouvé le désir et le besoin de créer un nouveau jeu d'horreur . Son but étant de refaire un jeu d'horreur, et ce, le plus effrayant jamais vu et jamais joué.Depuis, il semblerait que. S'il reste assez flou sur ce côté révolutionnaire, il a tout de même tenu à préciser que les techniques employées dans P.T, jeu tristement abandonné, ne seront pas de la partie, préférant laisser place à de nouvelles méthodes, « Quelque chose qui utilise une méthode révolutionnaire pour créer la terreur, qui ne vous fait pas juste faire pipi dans votre pantalon, mais ch*er dedans. »Il semblerait donc qu'avec ces déclarations les rumeurs quant au retour de Silent Hills étaient malheureusement bel et bien fausses. Mais venant de Kojima, nous pouvons tout de même nous attendre à un prochain jeu d'horreur complètement inédit et offrant une expérience horrifique comme jamais auparavant. De plus,Si auparavant jeux vidéo et films étaient bien distincts l'un de l'autre,et certains ont également déclaré auprès de Kojima avoir été élevés avec ces derniers et ont grandi avec. Il sera donc très probable que