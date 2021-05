Overwatch 2 dévoile son PvP, avec de nombreux changements, toutes les informations

Nouveautés apportées au PvP d'Overwatch 2

Partie jouables en 5v5

Capacité passive

Modifications de certaines compétences des héros

Mise à jour de l'interface des joueurs

Nouvelles cartes

aura plusieurs nouveautés, avec notamment. Ce sont précisément ces nouveautés que les développeurs du titre ont détaillées lors du direct du 20 mai dernier, dont nous vous proposons un petit récapitulatif.Alors qu'proposait des parties en 6v6,. De ce fait, chaque équipe sera composée de. Si l'absence d'un second tank peut faire peur, l'équipe de développeurs avait précisé il y a quelques semaines que ces derniers avaient été rééquilibrés, offrant alors plus de dégâts et ayant plus de points de vie.Bien que de nombreux agents d'disposent déjà de capacités dites passives, chaque personnage d'Overwatch 2 aura sa propre spécificité. Pour exemple, les personnages dégâts comme Genji et Tracer bénéficieront d'une capacité passive qui leur permettra d'aller plus vite. En ce qui concerne les soigneurs comme Ana et Baptiste, ils ne seront plus obligés de puiser dans leurs ressources pour se soigner.Certains personnages du jeu verront leur attaque spéciale changer. Pour exemple,détient en effet la compétence de geler tous les ennemis se trouvant dans un certain rayon. Cependant, dans, elle ne pourra plus les immobiliser, mais simplement les ralentir.verra son mode de tir changer, avec un mode alternatif permettant de plus longues distances avec des dégâts supplémentaires. Bien que ces deux agents aient été mentionnés hier, ils ne seront bien évidemment pas les seuls à subir des modifications.La nouvelle interface d'ne subira pas beaucoup de changements flagrants, mais offrira tout de même aux joueurs des écrans plus clairs. De façon plus générale,Avec ces petits changements, d'autres, plus spécifiques, auront lieu concernant certains personnages. Pour exemple, les joueurs d'verront désormais un portrait des héros qu'ils boostent ou qu'ils soignent en plein milieu de l'écran.Les joueurs deverront également le portrait du héros sur lequel ils jetteront leur orbe de soin ou de discorde, et les agents commeverront plus clairement les positions où se situe Ange, afin que celle-ci les soigne plus rapidement.Les développeurs d'avaient déjà annoncé que le jeu accueillerait plusieurs nouvelles cartes, et parmi celles présentées lors du direct du 20 mai, les joueurs ont pu découvrir Toronto, Rio de Janeiro (ville natale de Lucio), New York, Monte Carlo et Rome. Vous pouvez avoir un aperçu de tout cela sur la vidéo, en en-tête.À l'heure actuelle,n'a toujours pas dévoilé la date de sortie d' Overwatch 2 , mais le studio ne devrait plus tarder à communiquer l'information.