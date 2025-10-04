6 jeux pour les astronautes dans l'âme et les explorateurs intergalactiques

Pour célébrer la Semaine mondiale de l'espace, envolez-vous vers les étoiles avec ces titres qui vous transportent vers des planètes inconnues et qui vous invitent à gérer votre propre station spatiale.
Chaque année depuis 1999, la semaine du 4 au 10 octobre célèbre les sciences, les technologies et les innovations spatiales
partout dans le monde. Ce choix de date n'est d'ailleurs pas anodin car il fait référence à deux dates marquantes de l'histoire aérospatiale. En effet, Spoutnik 1 (le premier satellite envoyé par l'homme depuis la Terre) a été lancé le 4 octobre 1957. Tandis que le 10 octobre 1967 est associé à l'entrée en vigueur du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique.
Les célébrations de la Semaine mondiale de l'espace peuvent prendre plusieurs formes : des conférences, des expositions, des animations dans les établissements scolaires, des ateliers et plus encore. Mais la conquête et l'exploration spatiale s'invitent aussi sur toutes nos consoles préférées
.
Six aventures qui vous transporteront aux confins de la galaxie et qui mettront vos talents d'ingénieur aérospatial à l'épreuve
Le thème de l'espace est l'un des plus appréciés dans le jeu vidéo, et ce depuis les premiers jeux créés dans les années 1960. Aujourd'hui, les épopées galactiques permettent de combler tous les fantasmes, y compris ceux des astronautes en herbe. Bien entendu, il existe de nombreuses histoires vidéoludiques ayant comme décor des vaisseaux spatiaux et des planètes inexplorées comme Mass Effect, Starfield
ou encore EVE Online
. Toutefois, nous avons choisi de nous concentrer sur quelques jeux moins connus, mais qui combleront à coup sûr celles et ceux qui aiment avoir la tête dans les étoiles.
Outer Wilds
- Année de sortie : 2019
- Développeur : Mobius Digital
- Éditeur : Annapurna Interactive
- Plateforme(s) : PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch
Plus qu'une simple exploration de différentes planètes, Outer Wilds
offre aux voyageurs galactiques une escapade hors du temps. Dans ce jeu aussi enchanteur que mystérieux, vous incarnez la nouvelle recrue d'un énigmatique programme spatial. Votre objectif : enquêter sur un système solaire bloqué dans une boucle temporelle.
Avant de remonter le temps, explorez des recoins cachés, apprenez à déchiffrer des langues extraterrestres, mais veillez également à surveiller vos réserves d'oxygène
. Une chose est sûre : ce voyage dans l'espace laissera en vous une empreinte indélébile.
Kerbal Space Program et sa suite
- Année de sortie : 2011
- Développeur : Squad
- Éditeur : Squad
- Plateforme(s) : PC, Mac, PS4 et Xbox One
Plongez dans le quotidien d'étonnants ingénieurs extraterrestres avec Kerbal Space Program
. Inspiré par les innovations développées par le CNES en France ou la NASA aux États-Unis, le jeu vous invite à mener à bien votre propre programme spatial. Pour cela, vous devrez concevoir un vaisseau spatial capable de voler et recruter un équipage en mesure de piloter cet engin
. Mais pour cela, il faudra surveiller le financement, la stratégie de développement, imaginer des technologies innovantes en vue de repousser toujours plus loin l'exploration galactique.
Astroneer
Astroneer
- Année de sortie : 2016
- Développeur : System Era Softworks
- Éditeur : System Era Softworks
- Plateforme(s) : PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch
va combler les amateurs d'exploration galactique et d'installation de nouvelles colonies sur des planètes plus ou moins hostiles. Dans ce jeu proposant un mode solo et multijoueur, vous incarnez des Astronners, des explorateurs entrainés ayant pour mission de construire des bases sur de nouvelles planètes. Exploitez les ressources de votre nouvel environnement, installez des centrales et des installations ferroviaires et modelez l'environnement
comme vous le souhaitez pour créer un cadre de vie adapté. Mais il faudra s'adapter aux dangers de chaque biome et survivre face à des formes de vie venues d'ailleurs.
Space Engineers et sa suite
- Année de sortie : 2019
- Développeur : Keen Software House
- Éditeur : Keen Software House
- Plateforme(s) : PC, PS4, PS5 et Xbox One
Combinant à la fois la conception de vaisseaux, l'exploration de planètes, l'exploitation de ressources et la création de bases
pour permettre aux astronautes de survivre, Space Engineers réunit tous les aspects du programme spatial dans un même titre. Pour combler tous les joueurs, ce sandbox très complet est jouable en solo ou en multijoueur et propose deux modes de jeu : un mode créatif sans restrictions et un mode Survie où vous devrez gérer au mieux vos ressources, prendre en compte le temps de développement des structures et éviter la mort.
No Man's Sky
- Année de sortie : 2016
- Développeur : Hello Games
- Éditeur : Hello Games
- Plateforme(s) : PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2
Devenu un titre de référence pour tous les explorateurs galactiques, No Man's Sky
invite le joueur à naviguer de planète en planète à bord de son vaisseau spatial. Il parcourt le système solaire avec un seul objectif en tête : découvrir le secret enfermé au cœur même de la galaxie. Dans ce monde infini généré de manière dynamique, chaque atterrissage sur une nouvelle planète renferme son lot de surprises. Partez à la découverte de paysages incroyables, récupérez et troquez les ressources que vous trouvez ou combattez les pirates galactiques…
Bref, vivez une aventure qui vous ressemble avec votre vaisseau et votre curiosité comme moteurs !
Planet Crafter
- Année de sortie : 2024
- Développeur : Miju Games
- Éditeur : Miju Games
- Plateforme(s) : PC
Pouvant réunir jusqu'à 10 joueurs simultanément, Planet Crafter vous met dans la peau d'astronautes tout juste débarqués sur une planète hostile aux paysages désertiques. Votre mission consistera à transformer cette planète inhospitalière en une colonie paradisiaque et verdoyante.
Pour cela, vous devrez explorer des ruines galactiques, récolter des ressources et des matériaux, fabriquer des outils, imaginer votre base et développer des cultures. Mais cette planète n'est pas comme la Terre. Plante Crafter inclut donc une dimension survie avec la gestion de l'oxygène, de la soif ou de la température pour gérer au mieux votre objectif.
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