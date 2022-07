Outer Wilds : Les versions Xbox Series et PS5 arrivent en septembre

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Le titre de Mobius Digital et Annapurna Interactive,, s'est rendu disponible au cours de l'année 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. Alors que le portage Nintendo Switch est toujours en développement, et est fortement attendu par les joueurs et les joueuses, nous avons récemment appris qu'Outer Wilds débarque dans très peu de temps sur Xbox Series et PS5.En effet, lors du Annapurna Interactive Showase de cette année, qui a eu lieu le 28 juillet dernier, l'éditeur et le studio de développement en charge d'Outer Wilds ont indiqué queprochain et permettront de profiter de l'aventure en. Pour l'occasion, une nouvelle et courte vidéo a été partagée.Notons que les joueurs et les joueuses, qui possèdent déjà une copie PS4 ou Xbox One d'Outer Wilds, n'auront pas à débourser un seul centime pour se procurer la version PS5 ou Xbox Series du titre de Mobius Digital, puisqu'une mise à jour gratuite sera disponible.Pour rappel, Outer Wilds nous embarque dans une aventure au cœur d'un système solaire, pris dans une boucle temporelle infinie. Ainsi, le titre nous invite à explorer et découvrir un monde ouvert composé de différentes planètes, recelant de nombreux mystères. À sa sortie officielle, la presse spécialisée avait attribué de très bonnes notes à Outer Wilds. D'ailleurs, son score est de 82 (version PC) sur le fameux site Mediacritic.