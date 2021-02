Le directeur d'Ori qualifie de menteurs les développeurs de No Man's Sky et Cyberpunk 2077

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Nous pouvons dire que Thomas Mahler semble énerver par la communication de plusieurs studios avant le lancement de leur jeu, notamment Hello Games et en particulier Sean Murray ( No Man's Sky ) et CD Projekt RED pour Cyberpunk 2077 , mais il a aussi eu quelques mots pour Peter Molyneux, qui a entre autres travaillé sur la licence Fable. L'homme qui a œuvré sur Ori s'est exprimé sur ResetEra dans une longue publication nommée « Pourquoi les joueurs ont-ils si envie de faire confiance à des charlatans, et même leur pardonner ? »Il estime que Peter Molyneux est d'ailleurs le « pionnier » de cette façon de faire, lui qui était « le maître de l'expression "Au lieu de vous dire ce qu'est mon produit, laissez-moi plutôt m'enflammer à propos de ce qu'il pourrait être pour vous rendre tout enthousiaste !" » créant selon lui une hype poussant les joueurs à dépenser leur argent. Thomas Mahler ne s'est pas arrêté en si bon chemin, puisqu'il estime, à juste titre, que Sean Murray n'a pas été franc dans la communication à propos de No Man's Sky, notamment avec la présence du multijoueur. Même si Hello Games a, depuis, rectifié le tir en publiant de nombreuses mises à jour gratuites,, critiquant même Geoff Keighley pour « récompenser ce genre de comportement ». Il tiendra les mêmes propos pour CD Projekt RED, dont la campagne avant la sortie de Cyberpunk 2077 vantait des fonctionnalités qui ne sont finalement pas présentes.Une déclaration qui est tout à fait compréhensible, puisque vendre un produit qui ne correspond pas à sa description n'est pas ma meilleure des choses, même si, dans l'industrie vidéoludique, de nombreux studios mettent en avant leur jeu, quitte à s'éloigner légèrement de la réalité. Rappelons tout de même que Thomas Mahler et son studio ont annoncé travailler sur un jeu dont l'objectif est de « révolutionner le genre action-RPG »