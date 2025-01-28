Ori 3 : Ce petit détail fait pétiller les yeux de la communauté



le 28 janvier 2025 à 16h18 Publié par Justine Manchuelle le 28 janvier 2025 à 16h18

Les deux aventures d'Ori ont fait connaître Moon Studios au monde entier et ont conquis des millions de joueurs. Mais une suite à Ori and the Will of the Wisps serait toujours d'actualité.