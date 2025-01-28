Ori 3 : Ce petit détail fait pétiller les yeux de la communauté

Les deux aventures d'Ori ont fait connaître Moon Studios au monde entier et ont conquis des millions de joueurs. Mais une suite à Ori and the Will of the Wisps serait toujours d'actualité.
Après la sortie d'Ori and the Will of the Wisps
, Moon Studios s'est lancé dans le développement d'un tout nouveau jeu : No Rest for the Wicked. Ce projet est attendu par la communauté, mais de nombreuses personnes interrogent régulièrement les développeurs sur l'avenir de la franchise au petit esprit brillant. L'idée de développer un troisième jeu Ori
avait déjà été évoquée par le passé. Cependant, Moon Studios était resté assez discret à ce sujet, jusqu'à une récente révélation
faite sur Discord.DISCLAIMER : les lignes qui suivent contiennent des spoilers concernant la fin de l'histoire d'Ori and the Will of the Wisps. Vous pouvez poursuivre la lecture, mais si vous n'avez pas fini le jeu, cela pourrait vous gâcher un élément majeur du scénario.
« Continuer l'histoire d'Ori », le souhait de Moon Studios après Ori and the Will of the Wisps
Le projet No Rest for the Wicked
possède un groupe Discord où les joueurs peuvent échanger entre eux et avec les développeurs. Or, Thomas Mahler (directeur de Moon Studios) a récemment répondu à plusieurs questions posées par les membres de la communauté. Il a révélé que le personnage avait et aura toujours une place spéciale dans le cœur du studio.
Mais si la fin du deuxième opus laisse peu d'espoir sur le fait d'incarner Ori à nouveau, un troisième opus reste toujours envisagé.
Lors de cet échange, Thomas Mahler a discuté de l'avenir de la franchise tout en restant très vague. Il ne faut pas oublier que ces informations restent hypothétiques car Moon Studios est toujours focalisé sur le développement de No Rest for the Wicked. Néanmoins, Thomas Mahler aurait récemment eu une conversation téléphonique avec Microsoft au sujet d'Ori
. Le géant pourrait donc vouloir poursuivre la saga, laissant grandir l'espoir chez les admirateurs.
Cependant, une question se pose : comment poursuivre l'aventure dans le monde d'Ori sans son héros ? Thomas Malher indique que ce point reste le plus problématique. Un préquel à la saga ou l'histoire d'un enfant d'Ori
restent les suggestions les plus reprises par les joueurs, sans plus de précisions pour le moment. Dans tous les cas, il faudra attendre jusqu'au lancement final de No Rest for the Wicked avant d'entendre sérieusement parler de l'univers d'Ori à nouveau.
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