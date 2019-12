Les développeurs d'Ori veulent « révolutionner » le genre action-RPG

Alors que le prochain opus de la franchise Ori a été repoussé de quelques mois, Moon Studios, en charge de son développement, a pour ambition de révolutionner le genre action-RPG avec son prochain titre.

La licence, dont le premier opus, Ori and the Blind Forest est sorti en 2015, et que sa suite, Ori and the Will of the Wisps , paraîtra en mars 2020, est très appréciée par les utilisateurs, puisqueMalgré les légères contraintes rencontrées par le studio, l'obligeant à retarder la sortie du second épisode, Moon Studios se veut, encore et toujours, ambitieux, notamment pour son projet suivant,. Même si les informations sont, à ce jour, relativement minces, nous pouvons voir, via l'offre d'emploi postée sur le site Gamasutra , que« après avoir redéfini le genre metroidvania avec la série Ori, notre prochain objectif est de révolutionner le genre action-RPG ».Le studio cherche des Senior Designers, dont le but sera d'aider à créer « certains des meilleurs jeux que l'industrie n'ait jamais vus », mais aussi travailler avec « des personnes parmi les plus talentueuses du monde ». Le studio rappelle également à celles et ceux qui seraient intéressés que, et que toutes les candidatures, quelle que soit la provenance, seront étudiées. Pour avoir de plus amples informations sur l'offre, rendez-vous à cette adresse En attendant d'en savoir davantage sur ce nouveau action-RPG, nous rappelons queest disponible sur PC, Xbox One et Nintendo Switch, alors que sa suite,sera lancée le