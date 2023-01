Codename Jump : Un MOBA réunissant Naruto, Luffy, Son Goku et bien d'autres est disponible en Chine

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Si LoL et DOTA 2 dominent le genre MOBA, de nombreux autres titres ont essayé de s'introduire dans le milieu, avec plus ou moins de réussite. En Asie, et plus particulièrement en Chine, il existe une multitude de jeux qui ne sont pas encore disponibles en Occident, pour diverses raisons. Parmi eux se trouvent des FPS, mais aussi des MOBA, dont raffolent les joueurs., avec un roster de personnages très célèbres.En effet, comme nous le voyons sur les réseaux sociaux ces derniers jours, notamment par le biais de vidéos,. Ce sont donc des licences dotées d'une forte communauté qui se trouvent dans ce jeu, ce qui pour effet d'attirer l'attention.Si le style graphique change de League of Legends, le gameplay, lui, y ressemble énormément, ce qui pourrait avoir comme répercussion un intérêt important de la part de la communauté, et donc de voir la popularité de Codename Jump grimper ces prochaines semaines.Néanmoins, ne vous attendez pas à le voir débarquer en Europe et en France pour le moment. Il n'est jouable que par certains chanceux en Chine et n'est pas encore disponible pour tous. Une fois totalement lancé, il faudra attendre si les développeurs prévoient une sortie pour le reste du monde, ce qui n'est pas forcément le cas avec les productions asiatiques. Par exemple, Lost Ark a mis plusieurs années avant de s'ouvrir à d'autres pays...