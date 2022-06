One Piece Odyssey : Date de sortie, gameplay, plateformes, toutes les informations

One Piece Odyssey, c'est quoi ?

Quelle date de sortie pour One Piece Odyssey ?

Sur quelles plateformes sort One Piece Odyssey ?

Bande-annonce et gameplay de One Piece Odyssey ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Développé par ILCA et édité par Bandai Namco,doit arriver prochainement sur consoles et PC. Plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, amateurs ou non du manga/anime, il est grand temps de faire un récapitulatif deest un RPG inédit. Le soft invite les joueurs et les joueuses à découvrir une nouvelle aventure aux côtés de Luffy et de son équipage, composé de Luffy, Zoro, Nami, Franky, Sanji, Usopp, Nico Robin, Chopper et Brook. D'ailleurs, d'après les dernières informations, les joueurs pourront incarner ces différents pirates.Le scénario deest d'ores et déjà connu : au cours de leur voyage, tout l'équipage de Chapeau de Paille se retrouve pris dans une tempête et tous atterrissent aux quatre coins d'une île mystérieuse, nommée Waford. Séparés les uns des autres, il faudra retrouver tous les compagnons de Luffy. Ce sera alors l'occasion d'explorer l'île et de découvrir ses secrets. Évidemment,fait la part belle aux combats, qui se dérouleront au tour par tour. De plus, l'équipage fera la rencontre de nouveaux personnages, dont Lim et Adio.C'est Eichiro Oda, l'auteur du manga One Piece, qui a créé les designs des personnages, mais aussi des monstres de. Côté bande originale, c'est le compositeur, Motoi Sakuraba, qui est aux commandes. Ce dernier a travaillé sur de nombreux jeux vidéo, dont les opus Dark Souls et certains Tales of.À l'heure actuelle,ne dispose pas de. En revanche, le studio de développement et l'éditeur du jeu ont indiqué quesera disponible. Évidemment, dès que de plus amples informations, à ce sujet, seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Pratiquement, toutes les joueuses et tous les joueurs auront accès àpuisque le titre doit sortir sur. En revanche, sur le site officiel du jeu , Bandai Namco ne mentionne pas de versions Nintendo Switch et Xbox One, en ce qui concerneDévoilé pour la première fois au mois de mars de cette année 2022,a eu le droit à un trailer d'annonce.Lors du Summer Game Fest 2022, ILCA et Bandai Namco ont partagé une toute nouvelle communication visuelle, présentant davantage l'aventure