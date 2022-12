One Piece Odyssey : Une démo arrive en janvier 2023

One Piece Odyssey s'offrira une démo en janvier 2023

C'est chose assez commune que de voir arriver une version démo d'un jeu, avant sa sortie officielle. Récemment, les joueurs et les joueuses étant sur PS5 ont pu (et peuvent encore) parcourir celle de, et donc se faire un premier avis sur le prochain titre de Luminous Productions et de Square Enix. Le soft du studio ILCA, Inc et de Bandai Namco,, y aura également le droit.En effet, Bandai Namco vient tout juste d'annoncer, par le biais d'un trailer publié le 19 décembre 2022, qu', c'est à dire sur PS4, PS5 et Xbox Series. À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore si elle sera disponible sur PC, car la plateforme n'est pas citée. Mais, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.D'après les dernières informations partagées, notamment dans ladite vidéo, les joueurs et les joueuses qui auront parcouru entièrement la démo d'One Piece Odyssey pourront transférer leur(s) sauvegarde(s) sur la version finale. Celles et ceux qui y auront joué (mais pas nécessairement terminée) obtiendront des récompenses qu'ils pourront utiliser sur le titre, à sa sortie officielle.Rappelons, avant de conclure, que sur One Piece Odyssey, nous pourrons explorer différents arcs (Alabasta, Water Seven, Marineford, Dressrosa) grâce au monde des souvenirs, nommé « Memoria ». Nous aurons la possibilité de jouer avec plusieurs personnages : Luffy, Zoro, Nami, Sanji, Nico Robin, Franky, Brook ou encore Chopper.One Piece Odyssey sort le 13 janvier 2023 sur consoles PlayStation mais aussi sur PC et Xbox Series. À ce sujet, notons que la version PC (Steam) du jeu se rendra disponible la veille, soit le 12 janvier.