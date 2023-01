One Piece Odyssey : Heure de sortie en France

Heure de sortie de One Piece Odyssey en France

Heure de sortie sur PC → Le 12 janvier, à 19h ou 00h00.

→ Le 12 janvier, à 19h ou 00h00. Heure de sortie sur PS4, PS5 → Le 13 janvier, à 00h00.

→ Le 13 janvier, à 00h00. Heure de sortie sur Xbox Series → Le 13 janvier, à 00h00.

PC Édition Standard → 43,29 € au lieu de 59,99 €, soit 28 % de réduction. Édition Deluxe → 59,99 € au lieu de 84,99 €, soit 29 % de réduction.



Les joueurs et les joueuses, fans ou non du fameux manga d'Eiichirō Oda, attendent avec impatience la sortie de, développé par le studio de développement ILCA, Inc et édité par Bandai Namco. Comme vous le savez probablement déjà, ce nouveau jeu plongé dans l'univers One Piece, doit se rendre disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox Series et PC, à partir du 12 janvier 2023. D'ailleurs, la communauté se demandeGrâce à la page du jeu sur le PlayStation Store, nous apprenons que l', le 13 janvier 2023, sur PS4 et PS5. Bien que le Microsoft Store n'affiche pas d'informations à ce sujet, il y a de très grandes chances que le titre sera jouable, à la même heure, sur Xbox Series.D'après les informations dévoilées dans les différentes bandes-annonces concernant le soft, la version PC dearrive le 12 janvier sur Steam. Ainsi, il y a fort à parier quese rendra disponible à 19h ou bien à minuit, sur la plateforme de Valve.Pour rappel, sur, tous les membres de l'équipage de Chapeau de Paille sont des personnages jouables. D'ailleurs, chacun d'entre eux possède ses propres caractéristiques, compétences et atouts. Notons également que, grâce au monde des souvenirs, les joueurs et les joueuses auront la possibilité de découvrir différents arcs narratifs, notamment Dresssrosa, Marineford mais aussi Water Seven et Alabasta.sort le 12 janvier 2023 sur PC (Steam) et le 13 janvier sur PS4, PS5 ainsi que sur Xbox Series. Plusieurs éditions sont prévues pour le jeu. Si vous souhaitez le découvrir, sachez que vous pouvez faire quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous proposant la précommande du titre sur PC avec une petite réduction :