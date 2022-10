One More Gate : A Wakfu Legend : Une première roadmap dévoilée

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



L'accès anticipé du deckbuilder stratégique et roguelike d'Ankama,, est désormais disponible sur PC, et ce depuis le 11 octobre 2022. Le studio de développement compte bien alimenter le titre de nouveaux contenus, avant la sortie officielle de la version 1.0. D'ailleurs, Ankama a déjà partagé des informations concernant les prochaines mises à jour majeures, notamment grâce à unerécemment dévoilée.Ainsi, dès cet, One More Gate : A Wakfu Legend devrait accueillir. Le premier introduira, soient la Voyante et l'Artisan, ainsi que de nouveaux items et l'amélioration du deck lors du donjon. La mise à jour suivante ajoutera un, peuplé deà affronter età découvrir. Sans oublier, la fonctionnalité permettantet l'arrivée deà équiper. Selon les propos des développeurs, ce patch signera « la fin de l'histoire autour d'Oropo et du village de Kardia ».Plus tard,arrivera sur One More Gate : A Wakfu Legend et nous permettra d'enchaîner des donjons, d'affronter de nouveaux monstres et de battre de multiples boss. À l'heure actuelle, Ankama n'a pas partagé de date ni même de fenêtre de sortie concernant cette mise à jour, apportant le mode Expédition. Évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de nouvelles informations seront disponibles.Rappelons qu'One More Gate : A Wakfu Legend, actuellement disponible en accès anticipé, est à retrouver sur PC, via Steam ou le launcher d'Ankama. Le build final du soft ainsi que la version Nintendo Switch doivent arriver en 2023.