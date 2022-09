One More Gate : A Wakfu Legend : Sa sortie en accès anticipé datée

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Annoncé au cours du mois de juin de cette année 2022,avait déjà pu être approché par les joueurs et les joueuses grâce à une version démo. Le deck builder roguelite d'Ankama revient, aujourd'hui, au cœur de l'actualité vidéoludique alors queEn effet, très récemment, nous avons appris que l'accès anticipé d'One More Gate: A Wakfu Legend se rendra disponible dèssur PC. Les joueurs et les joueuses peuvent retrouver le jeu sur la plateforme Steam, mais aussi via le launcher d'Ankama. Le build final et la version Nintendo Switch du titre arriveront, quant à eux, au cours de l'année 2023. Aucune date de sortie précise n'a été partagée, pour le moment. Mais nous vous tiendrons, bien évidemment, au courant.Ankama a, d'ailleurs, dévoilé quelques informations concernantde l'early access d'One More Gate : A Wakfu Legend. Ainsi, nous pourrons découvrir et parcourir 2 des 4 donjons prévus. Par ailleurs, nous aurons accès à 70 runes afin de créer des combos et nous pourrons nous rendre à l'Auberge, un lieu permettant de modifier ses decks. Tout du long, il sera également possible de rencontrer plusieurs marchands, vendant différents items.Rendez-vous donc le 11 octobre 2022 pour découvrir l'accès anticipé d'One More Gate : A Wakfu Legend, sur PC.