One More Gate : A Wakfu Legend : L'accès anticipé est disponible sur PC

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le deckbuilder stratégique et roguelike d'Ankama,, a été annoncé pour la toute première fois en juin 2022. À la fin du mois de septembre, nous apprenions la date de sortie, en accès anticipé, du soft. L'attente est désormais terminée.En effet, les joueurs et les joueuses peuventdécouvrir, et ce en, notamment via la plateforme Steam ou le launcher d'Ankama. Pour rappel, One More Gate : A Wakfu Legend mélange des mécaniques de jeu de type, tout en proposant de l'exploration, une dimension RPG et des combats stratégiques se jouant au tour par tour.D'ailleurs, il y a peu de temps, Ankama avait partagé une vidéo présentant l'accès anticipé du soft. À ce sujet, sachez que cet early accès nous permet, actuellement, d'explorer deux donjons, mais aussi l'Auberge, un lieu dédié à la modification de nos decks. Évidemment, l'aventure nous amènera à rencontrer différents types de marchands, vendant des items pouvant être utiles.Pour rappel, One More Gate : A Wakfu Legend est actuellement disponible en accès anticipé sur PC, et plus précisément sur Steam et via le launcher d'Ankama. Le build final du titre et la version Switch doivent arriver courant 2023. Pour le moment, Ankama n'a pas partagé de plus amples précisions à ce sujet. Mais nous vous tiendrons, bien évidemment, au courant.