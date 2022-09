One More Gate : A Wakfu Legend : Les configurations PC

Les configurations PC de One More Gate : A Wakfu Legend

Configuration minimale

Système d'exploitation → Windows 10

→ Windows 10 Processeur → Intel Core i5-3470 ou AMD Ryzen 3 1200

→ Intel Core i5-3470 ou AMD Ryzen 3 1200 Carte graphique → GeForce GTX 760 ou Radeon R9 280

→ GeForce GTX 760 ou Radeon R9 280 Mémoire vive → 6 Go

→ 6 Go Stockage → 10 Go d'espace libre

Configuration recommandée

Système d'exploitation → Windows 10

→ Windows 10 Processeur → Intel Core i5-11400 ou AMD Ryzen 5 3600

→ Intel Core i5-11400 ou AMD Ryzen 5 3600 Carte graphique → GeForce GTX 1070 ou Radeon RX Vega 64

→ GeForce GTX 1070 ou Radeon RX Vega 64 Mémoire vive → 8 Go

→ 8 Go Stockage → 10 Go d'espace libre

Après de très nombreuses adaptations, et ce selon différents formats culturels (bande dessinée, série TV, etc.) , la franchise Wakfu est sur le point d'accueillir un tout nouveau jeu. Il s'agit de, développé et édité par Ankama. Devant sortir en version 1.0 en 2023 (PC et Nintendo Switch), le titre parviendra tout d'abord aux joueurs et aux joueuses en accès anticipé en octobre 2022, via Steam et le launcher d'Ankama.D'ailleurs, le studio de développement en charge du soft a partagé de plus amples informations au sujetComme vous pourrez le constater grâce aux informations concernant les configurations requises, disponibles ci-dessous,et n'exige donc pas de posséder une très bonne machine pour le faire tourner. Ainsi, la majorité des joueurs et des joueuses pourront très certainement découvrir l'accès anticipé du deck builder roguelite d'Ankama. Si les configurations PC changent au moment de la sortie de la version 1.0, nous vous tiendrons bien évidemment informés et nous mettrons cet article à jour.Pour rappel, One More Gate : A Wakfu Legend sort en accès anticipé le 11 octobre 2022 sur PC, notamment sur la plateforme Steam et via le launcher d'Ankama. La version Nintendo Switch ainsi que le build final du titre devraient arriver au cours de l'année 2023, mais aucune date de sortie précise n'a été révélée à ce jour.