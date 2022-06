One More Gate : A Wakfu Legend : Le deck builder roguelite d'Ankama arrive en 2023

Avec One More Gate, nous avons créé une fusion des éléments de gameplay auxquels nous voulions jouer en mélangeant exploration passionnante, combats fun et construction stratégique de deck de cartes. Ce cocktail, selon nous, va accrocher les joueurs et joueuses sur le long terme. Nous souhaitions également étendre l'univers déjà très riche de la licence Wakfu avec ce nouveau jeu afin de renouveler l'expérience pour nos millions de fans, tout en introduisant les amateurs et amatrices de deck-building au monde merveilleux de Wakfu !

La licence Wakfu n'est plus à présenter tant elle a fait et fait encore parler d'elle. À retrouver, actuellement, via une série TV, une bande dessinée et même via un MMORPG, Ankama a prévu de sortir. Il s'agit d', répondant au nom de(aussi dit, plus simplement « One More Gate »).Via ce nouveau titre, les joueurs et les joueuses seront amenés à explorer différents mondes, afin de maîtriser la puissance de Wakfu. Évidemment, leur voyage sera semé d'embûches et de nombreux ennemis mettront des bâtons dans les roues du protagoniste. Comme tout bon deck builder, ce sont desqui permettront d'effectuer des actions diverses (attaque, défense, etc.). Il sera, d'ailleurs, possible d'étoffer son deck au fur et à mesure de l'aventure. Notons également queAu sujet du soft, le CEO et cofondateur d'Ankama, Anthony Roux, a déclaré :Dans le cadre du Steam Next Fest de cette année,deest actuellement disponible, et ce depuis le 13 juin dernier, sur ladite plateforme. Le titre arrivera enest, quant à elle, prévue pour, sur