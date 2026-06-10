NO LAW, le successeur spirituel de Cyberpunk 2077, s'annonce grandiose et présente sa ville

Le studio Neon Giant, connu pour The Ascent, vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour NO LAW. Ce RPG en monde ouvert nous plonge dans les rues saturées de néons de Port Desire, une métropole dystopique où la paix ne tient plus qu'à un fil.

Les amateurs d'univers dystopiques ont de quoi se réjouir. Le studio de développement Neon Giant, qui s'était déjà illustré avec l'excellent The Ascent, revient sur le devant de la scène avec NO LAW">NO LAW, annoncé l'hiver dernier. Ce jeu de rôle et de tir en monde ouvert vient de s'offrir une toute nouvelle bande-annonce, permettant aux joueurs de plonger plus profondément dans l'ambiance poisseuse et lumineuse de sa ville principale, Port Desire. Derrière les néons aveuglants de cette métropole futuriste se cache une obscurité profonde et une paix sociale extrêmement fragile, prête à voler en éclats au moindre faux pas.

Port Desire, une poudrière à ciel ouvert

La nouvelle vidéo de présentation met particulièrement l'accent sur la géographie et l'importance stratégique de Port Desire. Cette cité tentaculaire se retrouve au carrefour des affrontements entre plusieurs factions rivales, faisant d'elle une véritable bombe à retardement. Les développeurs ont conçu cet environnement comme une scène interconnectée, riche en détails atmosphériques.











Chaque ruelle, chaque affiche semble avoir une histoire à raconter. Le monde de NO LAW promet d'être organique et réactif. Si vous apercevez une affiche pour un chien perdu, le jeu vous laissera la liberté d'enquêter et de suivre cette piste, illustrant la volonté du studio de proposer des quêtes allant de l'épique au banal du quotidien.

L'ordre impossible des Gardiens de la Paix

Le trailer offre également un premier véritable aperçu des Gardiens de la Paix, la force de l'ordre locale qui tente désespérément de maintenir un semblant de structure dans Port Desire. Dans cet univers impitoyable, la loi s'apparente davantage à un vague ensemble de suggestions qu'à un code pénal strict.

Les habitants jouent constamment avec les limites, rendant la tâche de ces agents particulièrement complexe. Cette dynamique promet des interactions riches et des choix moraux ambigus pour le joueur, qui devra naviguer entre les différentes forces en présence.

L'ombre assumée de Cyberpunk 2077

Il est difficile de ne pas faire le rapprochement entre NO LAW et le mastodonte de CD Projekt Red. Avec ses éclairages au néon, sa criminalité omniprésente et son approche RPG en monde ouvert, le titre de Neon Giant coche toutes les cases du genre et de Cyberpunk 2077. Les créateurs du jeu ont d'ailleurs anticipé ces comparaisons dès le début du projet.

Nous savions que la comparaison avec Cyberpunk 2077 arriverait, et nous l'assumons pleinement.

Loin d'être une simple copie, NO LAW semble vouloir affiner la formule en y apportant l'expertise de tir nerveux qui faisait la force de The Ascent. Le jeu est prévu pour cette année sur PC, PlayStation 5, PC et Xbox Series, bien qu'aucune date de sortie précise n'ait encore été communiquée par l'éditeur. Il ne serait pas étonnant de le voir glisser vers 2027, tant la fin d'année s'annonce chargée.