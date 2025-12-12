NO LAW, le nouveau FPS cyberpunk, veut redéfinir la liberté d'action en monde ouvert

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 12 décembre 2025 à 10h08
Les Game Awards 2025 ont levé le voile sur NO LAW, la nouvelle production signée Neon Giant et Krafton. Oubliez la vue isométrique de The Ascent : place à un FPS RPG en monde ouvert sous Unreal Engine 5, où chaque choix façonnera votre destin dans la ville corrompue de Port Desire.
NO LAW, le nouveau FPS cyberpunk, veut redéfinir la liberté d'action en monde ouvert
C'est une annonce qui a fait grand bruit lors de la cérémonie des Game Awards 2025 en Californie. Le studio suédois Neon Giant, acclamé pour son travail sur The Ascent, revient sur le devant de la scène avec le soutien de l'éditeur Krafton. Si leur précédent titre avait marqué les esprits par sa direction artistique isométrique soignée, leur nouveau projet, baptisé NO LAW, opère un virage à 180 degrés en adoptant une vue à la première personne. Ce jeu de tir RPG en monde ouvert promet de plonger les joueurs dans une atmosphère « cyber-noire » particulièrement dense, confirmant l'ambition grandissante des développeurs.

Une plongée brutale dans l'enfer de Port Desire

L'histoire nous place dans la peau de Grey Harker, un ancien militaire ayant troqué son fusil contre une vie d'ermite consacrée à la botanique. Malheureusement, le calme est de courte durée dans l'univers impitoyable imaginé par Neon Giant. Rattrapé par un passé violent, Harker se voit contraint de reprendre les armes pour récupérer ce qui lui a été dérobé. Le théâtre de cette vendetta n'est autre que Port Desire, une cité tentaculaire érigée à flanc de falaise, battue par les vents et les vagues d'une mer déchaînée.

Miniature vidéo

Loin des métropoles futuristes aseptisées, Port Desire est décrite comme un lieu de débauche et d'excès, où la loi du plus fort prévaut sur toute forme de régulation. Des bas-fonds crasseux aux jardins suspendus des toits, la ville semble avoir été conçue comme un personnage à part entière, vivant et réactif. L'ambiance visuelle, marque de fabrique du studio, s'annonce une nouvelle fois comme un point fort indéniable, mêlant néons saturés et brume épaisse pour une esthétique résolument sombre.

La liberté d'action comme moteur de jeu

Au-delà de son esthétique, NO LAW ambitionne de redéfinir l'interaction entre le joueur et son environnement. Le titre ne se contente pas d'être un simple jeu de tir, il intègre une composante RPG profonde où la moralité joue un rôle central. Aider un allié en détresse ou éliminer froidement un obstacle humain : chaque décision aura des répercussions tangibles sur le déroulement de l'intrigue et les relations avec les factions locales. Cette approche systémique promet une rejouabilité importante, avec des dénouements multiples basés sur les choix effectués tout au long de l'aventure.

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Le gameplay s'adapte également au style de chacun. Que vous soyez adepte de l'infiltration tactique, utilisant des gadgets de science-fiction pour contourner les dangers, ou que vous préfériez l'approche frontale et destructrice, le jeu semble offrir une palette d'outils variée. La verticalité de Port Desire sera d'ailleurs exploitée grâce à des mouvements verticaux et des améliorations militaires avancées, transformant chaque mission en un terrain de jeu ouvert aux expérimentations.

La puissance de l'Unreal Engine 5 au service de l'immersion

Sur le plan technique, Neon Giant passe à la vitesse supérieure en utilisant l'Unreal Engine 5. Ce choix technologique n'est pas anodin et vise à sublimer les combats intenses et la richesse des décors. Le directeur général du studio, Claës af Burén, ne cache pas son enthousiasme quant à cette évolution majeure pour ses équipes :
NO LAW marque une nouvelle étape pour notre studio. Avec The Ascent, nous avons établi des bases solides quant à notre approche de la construction de mondes, de systèmes et de récits. Ce nouveau projet reprend tout ce que nous avons appris et l'applique à une expérience totalement différente, plus grande, plus dynamique et plus personnelle que tout ce que nous avons fait auparavant.
Prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, No Law s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Krafton de proposer des expériences AAA repoussant les limites du genre. Il reste désormais à voir si le passage de la vue isométrique à la première personne permettra au studio de conserver l'identité forte qui a fait son succès.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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