NO LAW, le nouveau FPS cyberpunk, veut redéfinir la liberté d'action en monde ouvert

Le prometteur NO LAW explique son monde, et la conséquence de ses choix

Après une apparition lors de la soirée d'ouverture de la gamescom, Neon Giant a profité du Future Games Show pour dévoiler de nouvelles images et informations de NO LAW. Plus qu'un simple jeu de tir, le titre se présente comme une véritable simulation immersive où chaque choix aura des conséquences irréversibles sur votre aventure.