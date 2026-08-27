Le prometteur NO LAW explique son monde, et la conséquence de ses choix

Après une apparition lors de la soirée d'ouverture de la gamescom, Neon Giant a profité du Future Games Show pour dévoiler de nouvelles images et informations de NO LAW. Plus qu'un simple jeu de tir, le titre se présente comme une véritable simulation immersive où chaque choix aura des conséquences irréversibles sur votre aventure.

Si No Law avait déjà dévoilé une nouvelle bande-annonce à l'occasion de l'ouverture du salon allemand, la vidéo partagée lors du Future Games Show s'est concentrée sur le gameplay et la profondeur de ses mécaniques. L'équipe a confirmé ses ambitions : proposer une véritable simulation immersive où la liberté du joueur est au centre de l'expérience. Vous incarnerez Grey Harker, un protagoniste lâché dans les rues de Port Desire.

Une ville dense et une liberté d'action totale

L'exploration de Port Desire promet d'être particulièrement organique. Plutôt que de miser sur une carte gigantesque et vide, le studio a opté pour un environnement de taille modeste mais incroyablement dense et vertical. Selon les créateurs, l'objectif est de ne pas submerger le joueur tout en récompensant sa curiosité. Si vous apercevez un balcon ouvert au loin, il y a de fortes chances que vous puissiez l'atteindre en faisant preuve d'ingéniosité.

Pour progresser, toutes les approches sont viables. Le piratage, l'infiltration ou l'assaut frontal avec des armes lourdes sont autant de styles de jeu encouragés par le level design. Les développeurs souhaitent que chaque personne vive une histoire différente, façonnée par ses propres décisions et ses méthodes d'investigation.











Le poids des conséquences

La fonctionnalité la plus marquante de NO LAW réside sans doute dans la gestion de ses PNJ. Neon Giant a pris une décision radicale puisqu'il est possible d'assassiner absolument tous les habitants de la ville. Ces morts sont permanentes et modifient durablement le monde qui vous entoure.

Chaque action entraîne une réaction directe dans l'écosystème de Port Desire, obligeant le joueur à assumer ses actes jusqu'au bout.

Concrètement, si vous décidez d'abattre un marchand d'armes, sa boutique fermera définitivement ses portes. Vous pourriez ainsi vous priver de l'achat d'équipements cruciaux pour la suite de votre mission. Le jeu ne vous empêchera pas de commettre l'irréparable, même s'il s'agit d'un personnage essentiel à la trame narrative principale. Un simple message d'avertissement apparaîtra pour vous informer de l'importance de la victime, mais l'aventure continuera, avec toutes les complications que cela implique.

S'il était prévu pour sortir en 2026, NO LAW a finalement reporté son lancement à 2027, sur PC, PS5 et Xbox Series.