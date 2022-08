New Tales from the Borderlands trouve sa date de sortie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Cela fait un moment que les joueurs et les joueuses attendent un nouvel opus Tales from the Borderlands. Ces derniers peuvent se réjouir puisque New Tales from the Borderlands, développé par Gearbox Software et édité par 2K, arrive très prochainement sur la plupart des plateformes de jeu.En effet, lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont annoncé quesur consoles Xbox, PlayStation ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Cette nouvelle aventure standalone, se déroulant dans l'univers Borderlands, nous permettra d'incarner trois anti-héros : Anu, la scientifique altruiste, Octavio, le frère ambitieux de cette dernière et Fran, une féroce lanceuse de glaces.Évidemment, sur New Tales from the Borderlands, nous serons amenés à faire de nombreux choix, ayant un impact plus ou moins important sur la suite des événements. De plus, le soft nous invitera à affronter une invasion planétaire ainsi que plusieurs antagonistes, dont « un méchant monstre de l'Arche et un capitaliste au cœur de glace ».Rendez-vous donc le 21 octobre 2022 pour découvrir. Sachez qu'il est, d'ailleurs, d'ores et déjà possible de précommander le titre sur les plateformes habituelles de vente : PlayStation Store, Microsoft Store, Epic Games Store, Steam et Nintendo eShop.