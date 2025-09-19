Test NBA 2K26 : Enfin un bon jeu de basket ?

Court, accrocheur, et surtout plus agréable à jouer, NBA 2K26 mise sur une somme d'améliorations ciblées, tir, déplacements, narration, qui transforment l'expérience sur parquet, malgré des modes hors-ligne à l'arrêt et des microtransactions toujours envahissantes.

Un jeu annuel qui bouge enfin dans le bon sens











Le poste revient au centre : Go-To Post Shots et variations de rythme

Apprendre, comprendre, progresser : un didacticiel enfin à la hauteur

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MaCarrière, entre déception et satisfaction





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Le WNBA s'impose partout, jusqu'à MyTeam

Un socle de basket plus sain… parasité par l'économie

. Pour cette version 2025-2026, Visual Concepts a pris soin d'apporter de nombreux changements, qui s'avèrent plus ou moins pertinents, tandis qu'il faudra impérativement appliquer des correctifs pour trouver un équilibrage en ligne et ne pas gâcher la fête. Mais après un tour des différents modes, que vaut ce? C'est ce que nous allons voir dans ce test.D'une année sur l'autre, la série NBA 2K cultive une réputation paradoxale : fidèle au poste, mais souvent trop prudente. Cette fois, la bascule se joue dans les détails., couplé à des animations mieux enchaînées, fluidifie les courses, les coupes et les fermetures défensives. On sent moins ce « glissement » artificiel de l'édition précédente, l'inertie est plus juste, la reprise d'appuis plus lisible, et chaque micro-mouvement colle davantage aux styles des stars.Résultat, le jeuet en réactivité manette en main. Sur cette base plus solide s'installe, inspiré de 2K23, mais enrichi d'une logique contextuelle,. L'intention est limpide et pousse à créer un bon tir plutôt qu'à forcer. Dans la pratique, puisqu'en ligne beaucoup de joueurs vont en abuser et rendre le tir à trois points très, très populaires, ce qui ne manque pas de faire réagir.Au-delà du tir extérieur, Visual Concepts signe un beau retour à. Les nouveauxpermettent d'installer des séquences plus méthodiques, fade-aways, shoulder fakes, petits hook shots à la Jokic ou Embiid… Le moteur de déplacement rehausse l'ensemble dans toutes les situations ou presque.redevient une option viable, pas seulement une coquetterie d'animation. Les amateurs de demi-terrain goûteront ce regain d'authenticité, quiau-delà de la seule explosivité sur pick-and-roll. Côté, un raffinement fait mouche, maintenir la gâchette gauche à la réception. Le geste s'enchaîne style Curry, à condition d'intégrerIntroduit l'an passé,. Ni trivial, ni ésotérique, il décortique les gestes utiles en match etdans un jeu réputé dense, bien qu'il faille s'accrocher pour les débutants, tant les mécaniques sont complexes à comprendre. Il ne va pas falloir rechigner à apprendre, encore et encore.Même philosophie du côté de, où un parcours guidé évite l'avalanche de menus (qui restent trop présents de manière générale dans le jeu) et de défis qui décourage souvent les nouveaux venus. L'effort pédagogiqueetLes vétérans n'y perdront pas leur temps pour autant, la granularité des exercices permettant d'affiner des automatismes qui, en ligne, font la différence sur une possession.La grande réussite de cette édition se niche dans. Baptisée « Out of Bounds », elle vous fait partir, opportunités fragiles, passages par l'Europe… Vos performances et vos choixsur votre futur en NBA. Autrement dit, la carrièreen montrant son jeu, gagner sa place, grimper à la draft.Ce retour à une dramaturgie duplus que du simple « story mode » anecdotique,avec d'autres embranchements (clubs européens distincts, parcours alternatifs). On en ressort avec le sentiment d'avoir bâti (et non acheté) son destin, même si la suite classique du mode retombe vite dans ses vieux travers économiques. Car oui,. Construire un 99 OVR coûte une fortune en VC, multiplier les builds relève du luxe. La friction est connue, récurrente, et elle détonne face à la qualité ludique globale, sans oublier la multitude de menu qui viennent ralentir le rythme, sans ne savoir où donner de la tête.Autre ajustement qui compte avecet mieux connectée. Les déplacements s'écourtent (mais restent longs) et les zones clés se rapprochent (arène NBA, Rec, terrains de rue). Des statues temporaires célèbrent les MVP, des équipes prennent possession de terrains, les séries de victoires sont mises en scène…. Les Crews introduisent une logique de clan assumée, tandis que des courts de street historiquespour une touche régressive bienvenue. Au rayon cosmétique, rien de choquant dans l'absolu même si nous aurions pu nous en passer. Le vrai souci, encore une fois, n'est pas l'esthétique, mais l'adossement économique,Peu de changements sont à noter ici même si nous aimons la possibilité d'importer son joueur dans n'importe quelle ère, ce qui ne manquera pas d'amuser les joueurs. L'ossature demeure excellente, la surprise, elle, se fait attendre. Même constat côté MyGM : lesobjectifs à remplir pour contenter fans et propriétaire, donnent du cadre, sans dissiper l'impression de gamification forcée. Le cœur du management reste le même,. Dans l'état, MyGM stagne, il serait plus judicieux pour 2K de simplifier plutôt que d'empiler des mécaniques accessoires.La présencen'est plus une vitrine, c'est un pan complet de l'offre. Sur le papier, c'est une excellente diversification pour faire plaisir à tout le monde et offrir une alternative. Sur le terrain,Passes de saison, packs onéreux, infinis contenus live-service..., le grind est trop présent pour prendre du plaisir., beaucoup se contenteront de goûter le solo avant de passer à autre chose. Dommage, car l'idée d'équipes mixtes et de défis spécifiques donne un vrai coup de frais à la formule.. Le moteur de mouvement, le shot meter contextuel, le poste revitalisé, le pédagogique renforcé, la mise en scène télévisuelle, tout concourt à rendre chaque match plus lisible, plus gratifiant. C'est précisément parce que le contenu « basket » est de ce niveau que les aspérités ressortent davantage. Les modes hors-ligne trop sages, la monnaie virtuelle omniprésente ou encore la défense à affiner. 2K26 incarne cette équipe à deux recrues d'un vrai contender, acteur majeur, excitant, parfois frustrant, mais impossible à lâcher quand le ballon vit.