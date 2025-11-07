NBA 2K26 : Victor Wembanyama et les Français brillent dans la première mise à jour des notes

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 07 novembre 2025 à 18h19
Le géant tricolore Victor Wembanyama impressionne, sur les parquets comme dans NBA 2K26. La première mise à jour des notes de la saison consacre le pivot des Spurs, accompagné d'une génération française en pleine ascension.
NBA 2K26 : Victor Wembanyama et les Français brillent dans la première mise à jour des notes
Alors que la saison NBA vient de reprendre, 2K Games vient de publier la première mise à jour des notes de joueurs dans NBA 2K26, et les fans français ont de quoi se réjouir. Entre progressions marquées, performances impressionnantes et ascension de la nouvelle génération, les Bleus confirment leur influence croissante dans la ligue américaine et désormais dans le jeu.

Victor Wembanyama passe un cap dans NBA 2K26

Victor Wembanyama continue de repousser les limites. Déjà impressionnant depuis son arrivée en NBA, le pivot des San Antonio Spurs franchit un nouveau palier virtuel avec une note globale (OVR) de 95. Un score qui le place parmi l'élite du jeu, aux côtés de superstars comme Nikola Jokić ou Giannis Antetokounmpo.

Selon 2K, cette progression s'explique par des statistiques tout simplement phénoménales : 26,7 points, 13,7 rebonds et 4,7 contres de moyenne. En dehors des parquets, Wembanyama a également impressionné par son sérieux. En effet, l'athlète a étudié le Kung Fu Shaolin en Chine et échangé avec Kevin Garnett, figure emblématique de la NBA connue pour sa rigueur mentale. Une évolution qui s'est traduite dans le jeu par un Wemby encore plus dominant, agile et complet, capable de tout faire sur un terrain virtuel.

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Les autres Français en pleine progression

La mise à jour ne se limite pas au phénomène Wembanyama. Plusieurs jeunes talents français voient également leurs efforts récompensés :
  • Moussa Diabaté (Charlotte Hornets) : +4 points, pour atteindre un 77 OVR, la plus forte progression française de la mise à jour.
  • Alex Sarr (Washington Wizards) : +2 points, désormais à 83 OVR.
  • Bilal Coulibaly (Washington Wizards) : +1 point, pour un 79 OVR.
  • Noah Penda (Orlando Magic) : +2 points, et un 72 OVR prometteur.
Ces hausses traduisent clairement la montée en puissance de la jeune garde française, qui s'impose peu à peu comme une véritable valeur sûre de la NBA. On ressent pleinement cette progression dans le célèbre simulateur de 2K, où confiance et reconnaissance se mêlent pour faire de cette mise à jour un tournant majeur dans la représentation tricolore du basketball virtuel.

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Une reconnaissance du basket français dans le jeu vidéo

Cette réévaluation ne doit rien au hasard. 2K Games suit de près les performances réelles des joueurs, ajustant régulièrement les notes en fonction de leurs résultats. Pour les fans, c'est aussi un moyen de ressentir l'évolution des athlètes dans leurs propres parties, que ce soit en mode MyNBA, MyTeam ou Carrière.

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L'amélioration des joueurs français montre à quel point la NBA s'internationalise, et à quel point la France devient un vivier incontournable de jeunes talents. Wembanyama incarne cette transition, mais il n'est plus seul. Dans NBA 2K26, les fans peuvent désormais composer une équipe française compétitive, voire redoutable.

Des répercussions concrètes en jeu

Pour les joueurs de NBA 2K26, ces changements se ressentent immédiatement. Un Wembanyama à 95 OVR devient une menace dans toutes les configurations, aussi bien en ligne qu'en solo. Ses qualités défensives et offensives font de lui un pivot polyvalent capable de dominer dans les deux sens du terrain. Quant aux autres Français, leurs hausses de notes les rendent plus attractifs dans les modes comme MyTeam, où chaque point d'OVR peut faire la différence dans la construction d'une équipe.

Cette mise à jour valorise donc autant la performance sportive que la progression des joueurs en carrière. Les statistiques se traduisent directement en gameplay, et se veulent renforcer l'impression de réalisme que 2K cultive depuis des années.

Miniature vidéo

NBA 2K26 est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch. tandis que la liste complète des mises à jour de notes peut être consultée sur le site officiel de 2K.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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