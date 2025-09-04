NBA 2K26 : Suivre l'état des serveurs & maintenances

Les serveurs de NBA 2K26 peuvent parfois connaître quelques soucis. Nous vous expliquons comment suivre l'état des serveurs pour savoir s'ils sont en maintenance (down) ou non.
Que ce soit suite à un problème général ou pour implanter une mise à jour, il se peut qu'un jour ou l'autre vous ayez des problèmes pour lancer NBA 2K26 et rejoindre une partie en ligne
, sur PC, PlayStation ou Xbox, que vous jouiez avec des amis ou non. C'est pourquoi nous vous expliquons comment savoir si les serveurs de NBA 2K26 sont en maintenance (down)
ou si le problème peut venir de vous.
Maintenance NBA 2K26, serveurs down ou en ligne ?
La plupart du temps, les serveurs de NBA 2K26 seront hors-ligne à l'approche d'une mise à jour et l'application d'un patch correctif ou l'ajout de contenu, comme les saisons
. Pour que cela n'embête pas trop les joueurs, Visual Concepts essaye de les limiter, mais parfois, cela prend plus de temps que prévu. Il se peut également que les serveurs soient down sans qu'une maintenance soit en cours, suite à divers problèmes
. Si vous avez du mal à vous connecter au jeu, voici quelques conseils pour suivre l'état des serveurs de NBA 2K26
.
Comme pour de nombreux jeux en ligne, les développeurs avertissent la communauté sur les réseaux sociaux avant le déploiement d'une mise à jour. Vous pouvez donc vous rendre sur le compte Twitter support du jeu
pour voir si une maintenance est en cours ou a été annoncée (si tel est le cas, un tweet récent le mentionnera). Sinon, vous pouvez aussi vous rendre sur le site officiel
, qui indique en temps réel si les serveurs sont en service ou non, tout comme les modes de jeu.
Cependant, il se peut que les serveurs soient opérationnels, mais que vous n'arriviez pas à vous connecter au jeu ou que vous ayez des problèmes lors de vos parties, cela vient peut-être de vous. De ce fait, nous vous conseillons quelques astuces pour tenter d'y remédier.
- Redémarrez votre jeu : Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer NBA 2K26.
- Vérifiez que le jeu est bien à jour : Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour.
- Redémarrez le PC ou la console : Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre console ou votre ordinateur.
- Redémarrez votre routeur : Enfin, la dernière solution est de redémarrer votre box internet. Pour certains cas, le redémarrage du routeur suffit pour rejoindre une partie en ligne.
Si, malgré tout, la gêne persiste, n'hésitez pas à contacter le support, qui pourrait vous aider pour que vous puissiez rejouter à NBA 2K26.
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