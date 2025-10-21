NBA 2K26 prédit la saison : Wembanyama impérial et back-to-back pour le Thunder

2K Sports et son jeu de basket, NBA 2K26, ont simulé la saison qui vient de débuter et prédit que le Thunder d'Oklahoma City conservera son titre, alors que Victor Wembanyama signera une saison spectaculaire, avec un double double de moyenne.

Le Thunder toujours au sommet selon NBA 2K26

Wembanyama, meilleur défenseur de la NBA

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Un palmarès virtuel riche en enseignements











Une simulation crédible et révélatrice

Alors que la saison NBA 2025-26 va tout juste de reprendre avec deux beaux matchs,, son jeu de basket ultra-réaliste. Et selon la machine, les fans peuvent s'attendre à une saison explosive, dominée une nouvelle fois par, sacré champion pour la deuxième année consécutive, du jamais vu depuis presque dix ans et le doublé des Warriors entre 2016 et 2018.Les résultats de la simulation annoncent un scénario spectaculaire avec. Sans surprise, c'est, confirmant son statut de superstar incontestée.En playoffs, la machine prévoit des duels intenses entre les Knicks qui viennent à bout des Cavaliers en six matchs à l'Est, tandis ques'imposerait face auxen sept manches à l'Ouest, avant de conclure une saison historique.La simulation met également en avant une performance majeure du Français, désigné. Avec des statistiques impressionnantes :et. Le prodige desconfirme tout son potentiel des deux côtés du parquet.Son compatriote Rudy Gobert reste une valeur sûre sous les panneaux, avec également un double double de moyenne : 11,1 points, 10,5 rebonds et 2,1 contres, alors que de son côté,Outre le titre de champion,nouvelle pépite américaine drafté à la première place, et celui de Joueur le plus amélioré (MIP) à Amen Thompson, autre jeune talent de la ligue. Ces distinctions, bien que virtuelles, illustrent la montée en puissance d'une nouvelle génération de joueurs, déjà mise en avant dans la dernière édition du jeu.Si les prédictions dene sont pas toujours exactes, elles ont souvent le mérite d'anticiper certaines tendances. L'an dernier, la simulation avait déjà vu juste sur plusieurs performances majeures, renforçant la curiosité autour de cet exercice. Rendez-vous dès cette nuit donc, avec le double choc Oklahoma City Thunder - Houston Rockets et Los Angeles Lakers - Golden State Warriors. Pour voir Victor Wembanyama il faudra attendre la nuit prochaine (de mercredi à jeudi), et le match des San Antonio Spurs face aux Dallas Mavericks de Cooper Flagg, justement.