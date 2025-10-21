NBA 2K26 prédit la saison : Wembanyama impérial et back-to-back pour le Thunder

2K Sports et son jeu de basket, NBA 2K26, ont simulé la saison qui vient de débuter et prédit que le Thunder d'Oklahoma City conservera son titre, alors que Victor Wembanyama signera une saison spectaculaire, avec un double double de moyenne.
Alors que la saison NBA 2025-26 va tout juste de reprendre avec deux beaux matchs, 2K Sports s'est prêté à son traditionnel exercice de simulation avec NBA 2K26
, son jeu de basket ultra-réaliste. Et selon la machine, les fans peuvent s'attendre à une saison explosive, dominée une nouvelle fois par le Thunder d'Oklahoma City
, sacré champion pour la deuxième année consécutive, du jamais vu depuis presque dix ans et le doublé des Warriors entre 2016 et 2018.
Le Thunder toujours au sommet selon NBA 2K26
Les résultats de la simulation annoncent un scénario spectaculaire avec Oklahoma City qui conserve son titre après une campagne maîtrisée de bout en bout
. Sans surprise, c'est Shai Gilgeous-Alexander qui décroche à la fois le titre de MVP de la saison et celui de MVP des Finales
, confirmant son statut de superstar incontestée.
En playoffs, la machine prévoit des duels intenses entre les Knicks qui viennent à bout des Cavaliers en six matchs à l'Est, tandis que le Thunder
s'imposerait face aux Nuggets
en sept manches à l'Ouest, avant de conclure une saison historique.
Wembanyama, meilleur défenseur de la NBA
La simulation met également en avant une performance majeure du Français Victor Wembanyama
, désigné Défenseur de l'année
. Avec des statistiques impressionnantes : 24,8 points
, 11,8 rebonds
et 3 contres de moyenne
. Le prodige des San Antonio Spurs
confirme tout son potentiel des deux côtés du parquet.
Son compatriote Rudy Gobert reste une valeur sûre sous les panneaux, avec également un double double de moyenne : 11,1 points, 10,5 rebonds et 2,1 contres, alors que de son côté, Alex Sarr, jeune intérieur prometteur, s'impose comme une nouvelle force offensive avec 15,3 points et 8,9 rebonds par match
.
Un palmarès virtuel riche en enseignements
Outre le titre de champion, NBA 2K26 attribue le trophée de Rookie de l'année à Cooper Flagg,
nouvelle pépite américaine drafté à la première place, et celui de Joueur le plus amélioré (MIP) à Amen Thompson, autre jeune talent de la ligue. Ces distinctions, bien que virtuelles, illustrent la montée en puissance d'une nouvelle génération de joueurs, déjà mise en avant dans la dernière édition du jeu.
Une simulation crédible et révélatrice
Si les prédictions de NBA 2K
ne sont pas toujours exactes, elles ont souvent le mérite d'anticiper certaines tendances. L'an dernier, la simulation avait déjà vu juste sur plusieurs performances majeures, renforçant la curiosité autour de cet exercice. Rendez-vous dès cette nuit donc, avec le double choc Oklahoma City Thunder - Houston Rockets et Los Angeles Lakers - Golden State Warriors. Pour voir Victor Wembanyama il faudra attendre la nuit prochaine (de mercredi à jeudi), et le match des San Antonio Spurs face aux Dallas Mavericks de Cooper Flagg, justement.
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