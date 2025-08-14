NBA 2K26 MyTEAM : la WNBA débarque et de nouveaux modes font leur entré

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 août 2025 à 17h50
Dans NBA 2K26, le mode MyTEAM franchit un cap historique avec l'arrivée des cartes WNBA, des modes inédits comme Breakout: Gauntlet ou All-Star Team-Up, et un tournoi hebdomadaire à 10 000 $.
NBA 2K26 MyTEAM : la WNBA débarque et de nouveaux modes font leur entré
Visual Concepts annonce une série de nouveautés majeures pour MyTEAM, mêlant nouvelles mécaniques, retours attendus et récompenses exclusives. Pour la première fois dans l'histoire de la licence, les joueuses WNBA intègrent pleinement le mode, aux côtés de nouvelles fonctionnalités qui renouvellent autant la compétition que la personnalisation. En s'inspirant d'EA Sports qui a introduit le sport féminin il y a quelques années, NBA 2K26 souhaite rendre son jeu plus inclusif en ajoutant tous les acteurs majeurs de la NBA et de son pendant féminin.

La WNBA intégrée à MyTEAM

Les cartes de joueuses WNBA sont désormais disponibles dans tous les modes et fonctionnalités de MyTEAM, avec les mêmes attributs et badges que les cartes NBA. Les joueurs peuvent ainsi mélanger les stars des deux ligues : imaginez Paige Bueckers associée à Shai Gilgeous-Alexander, ou une passe lobée de Sheryl Swoopes pour Shaquille O'Neal.

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Cette intégration s'accompagne d'un rang Domination WNBA, de tous les uniformes et terrains officiels (avec ligne des trois points NBA) et de nouveaux commentaires enregistrés avec Kevin Harlan, Greg Anthony et Stan Van Gundy.

Des cartes Game Changer pour booster l'expérience

Les nouvelles cartes consommables Game Changer permettent de débloquer des bonus uniques. Elles peuvent, par exemple, augmenter les gains de REP ou de MyTEAM Points, relancer une série en Showdown après une défaite, réduire la difficulté en Domination ou faire évoluer automatiquement une carte. Elles offrent ainsi aux joueurs davantage de moyens pour personnaliser leur progression.

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Retour de Sunset Beach en nocturne

Le Triple Threat Park at Night ramène Sunset Beach (NBA 2K15) dans une version tropicale illuminée aux néons. On y retrouve par exemple :
  • Quatre terrains 3v3 face-à-face
  • Trois terrains 3v3 coop
  • Pour la première fois, deux demi-terrains 2v2
Les récompenses de séries et de victoires saisonnières sont de retour, avec en plus des Streak Buster quotidiens pour briser les séries adverses.

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Des compétitions variées et des récompenses de taille

Le King of The Court (PS5 et Xbox Series) fera son retour chaque week-end, du 12 septembre 2025 au 2 août 2026, avec un grand prix de 10 000 $ pour le vainqueur. Ce rendez-vous régulier promet des affrontements intenses et un enjeu conséquent pour les meilleurs joueurs.

MyTEAM accueille aussi Breakout: Gauntlet, un mode pensé pour mettre votre collection à rude épreuve dans des matchs à difficulté croissante. Particularité de ce défi : chaque carte joueur ne peut être utilisée qu'une seule fois par run, ce qui oblige à gérer ses ressources avec stratégie. Plus vous avancez, plus les récompenses s'améliorent, jusqu'à un lot final qui sera mis à jour régulièrement.

En parallèle, All-Star Team-Up propose des matchs coopératifs en 5v5 à 10 joueurs, chaque participant contrôlant sa carte NBA ou WNBA préférée. Les équipes qui remportent cinq matchs d'affilée au cours d'une session obtiennent une récompense bonus commune, en plus de progresser dans le classement saisonnier.

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Une vitrine pour vos exploits et d'autres ajouts

Les joueurs sur Gen 9 pourront désormais profiter de la MyTEAM Arena, un nouvel espace permettant d'exposer bannières, trophées et fresques murales retraçant leurs succès, le tout avec une vue panoramique. De nombreuses autres améliorations viennent enrichir l'expérience :
  • Introduction d'un plafond salarial pour les joueurs solo
  • Développement et gestion des entraîneurs
  • Système d'échanges de cartes Victory
  • Nouvelles récompenses MyTEAM REP, dont le G.O.A.T. Hoodie Melo au rang Dark Matter REP
  • Plus de récompenses dans Showdown et Domination
  • Affichage des cartes repensé pour plus de clarté
Miniature vidéo

Tout cela sera à découvrir dès le 5 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. NBA 2K26 sortira aussi, dans une version moins poussée, sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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