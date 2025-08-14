NBA 2K26 MyTEAM : la WNBA débarque et de nouveaux modes font leur entré

Dans NBA 2K26, le mode MyTEAM franchit un cap historique avec l'arrivée des cartes WNBA, des modes inédits comme Breakout: Gauntlet ou All-Star Team-Up, et un tournoi hebdomadaire à 10 000 $.

La WNBA intégrée à MyTEAM

Des cartes Game Changer pour booster l'expérience

Retour de Sunset Beach en nocturne

Quatre terrains 3v3 face-à-face

Trois terrains 3v3 coop

Pour la première fois, deux demi-terrains 2v2

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Des compétitions variées et des récompenses de taille

Une vitrine pour vos exploits et d'autres ajouts

Introduction d'un plafond salarial pour les joueurs solo

Développement et gestion des entraîneurs

Système d'échanges de cartes Victory

Nouvelles récompenses MyTEAM REP, dont le G.O.A.T. Hoodie Melo au rang Dark Matter REP

au rang Dark Matter REP Plus de récompenses dans Showdown et Domination

Affichage des cartes repensé pour plus de clarté

Visual Concepts annonce une série de nouveautés majeures pour, mêlant nouvelles mécaniques, retours attendus et récompenses exclusives. Pour la première fois dans l'histoire de la licence,, aux côtés de nouvelles fonctionnalités qui renouvellent autant la compétition que la personnalisation. En s'inspirant d'EA Sports qui a introduit le sport féminin il y a quelques années,en ajoutant tous les acteurs majeurs de la NBA et de son pendant féminin., avec les mêmesetque les cartes NBA. Les joueurs peuvent ainsi mélanger les stars des deux ligues : imaginezassociée à, ou une passe lobée depourCette intégration s'accompagne d'un rang, de tous les uniformes et terrains officiels (avec ligne des trois points NBA) et de nouveaux commentaires enregistrés avec Kevin Harlan, Greg Anthony et Stan Van Gundy.Les nouvelles cartes consommablespermettent de débloquer des bonus uniques. Elles peuvent, par exemple, augmenter les gains de REP ou de MyTEAM Points, relancer une série en Showdown après une défaite, réduire la difficulté en Domination ou faire évoluer automatiquement une carte. Elles offrent ainsi aux joueurs davantage de moyens pour personnaliser leur progression.Leramène Sunset Beach (NBA 2K15) dans une version tropicale illuminée aux néons. On y retrouve par exemple :Les récompenses de séries et de victoires saisonnières sont de retour, avec en plus desquotidiens pour briser les séries adverses.Le(PS5 et Xbox Series) fera son retour chaque week-end, du 12 septembre 2025 au 2 août 2026, avec un grand prix depour le vainqueur. Ce rendez-vous régulier promet des affrontements intenses et un enjeu conséquent pour les meilleurs joueurs.MyTEAM accueille aussi, un mode pensé pour mettre votre collection à rude épreuve dans des matchs à difficulté croissante. Particularité de ce défi : chaque carte joueur ne peut être utilisée qu'une seule fois par run, ce qui oblige à gérer ses ressources avec stratégie. Plus vous avancez, plus les récompenses s'améliorent, jusqu'à un lot final qui sera mis à jour régulièrement.En parallèle,propose des matchs coopératifs en 5v5 à 10 joueurs, chaque participant contrôlant sa carte NBA ou WNBA préférée. Les équipes qui remportent cinq matchs d'affilée au cours d'une session obtiennent une récompense bonus commune, en plus de progresser dans le classement saisonnier.Les joueurs sur Gen 9 pourront désormais profiter de la, un nouvel espace permettant d'exposer bannières, trophées et fresques murales retraçant leurs succès, le tout avec une vue panoramique. De nombreuses autres améliorations viennent enrichir l'expérience :Tout cela sera à découvrir. NBA 2K26 sortira aussi, dans une version moins poussée, sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.