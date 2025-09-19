NBA 2K26 : La communauté en colère face à un gameplay jugé irréaliste

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 septembre 2025 à 11h33
Depuis sa sortie début septembre, NBA 2K26 fait polémique. Les joueurs dénoncent un équilibrage catastrophique, en particulier autour d'une meta dominée par les tirs longue distance des géants de 2m24.
NBA 2K26 : La communauté en colère face à un gameplay jugé irréaliste
Disponible depuis le 5 septembre sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch, NBA 2K26 devait marquer un tournant grâce à une refonte du système de tir. Mais à peine quelques jours après le lancement, la frustration domine. Les critiques ciblent une mécanique jugée irréaliste et destructrice pour l'équilibre du jeu, au de-là des défauts généraux qui se répètent.

Un « shoot simulator »

nba-2k26-gameplay2
La suppression de l'aléatoire dans les tirs, censée améliorer la précision et récompenser le timing, a conduit à un excès inverse. Aujourd'hui, la majorité des matchs se résume à un enchaînement de tirs à trois points. La méta actuelle privilégie le tir immédiat dès réception de la balle, au point que certains parlent d'un « catch and shoot simulator », ce qui réduit drastiquement le plaisir.

Chargement du sondage...

0 votant

Le problème des « 7'4 »

Sur Reddit, les débats s'enchaînent et beaucoup estiment que le cœur de la polémique se concentre sur un phénomène baptisé les « 7'4s », c'est-à-dire des joueurs mesurant 2m24 capables de rentrer des tirs primés avec une facilité déconcertante. De nombreux témoignages évoquent une lassitude, certains expliquant même qu'ils quittent le jeu jusqu'à ce que Visual Concepts corrige ce souci. 

Just leaving this here until they get patched
byu/MelodickPride inNBA2k

Un déséquilibre qui frustre les joueurs

Donner à ces profils plus de 83 en tir à trois points est perçu comme une erreur majeure. Cette décision réduit l'intérêt des intérieurs traditionnels, contraints de courir après ces pivots shooteurs plutôt que de défendre la raquette ou de dominer au rebond.

Pour une partie, cette mécanique ruine la variété des styles de jeu et accentue un déséquilibre déjà présent dans la franchise. Comme dans les éditions précédentes, l'équilibrage reste le talon d'Achille de NBA 2K, souvent corrigé à coups de patchs, mais jamais durablement résolu. Un énième message illustre parfaitement le souci, avec un Kevin Durant très, très adroit aux tirs à trois points, lui ayant permis d'inscrire pas moins de... 120 points au cours d'un match en ligne. 

Yeah, this game is cooked. Dropped 120 with KD in Play Now Online.
byu/rodgie4920 inNBA2k

Ce n'est pas la première fois que Visual Concepts se retrouve face à la colère des joueurs. Chaque opus apporte son lot de révisions, mais souvent, une correction crée une nouvelle faille. La sortie annuelle empêche une refonte en profondeur, laissant la communauté dans une spirale de solutions temporaires. Espérons que cette fois, un équilibrage arrive assez vite, au risque de voir NBA 2K26 plonger et perdre ses joueurs pour de bon.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

NBA 2K26 - Codes vestiaire (Locker Codes) (Juillet 2026)
NBA 2K26 29 juin 2026

NBA 2K26 - Codes vestiaire (Locker Codes) (Juillet 2026)

Retrouvez la liste de tous les codes vestiaire actifs de NBA 2K26, aussi appelés locker codes, qu'ils soient valides ou expirés.
Le jeu de football FIFA 2K aurait été annulé à la dernière minute
NBA 2K26 12 juin 2026

Le jeu de football FIFA 2K aurait été annulé à la dernière minute

L'éditeur 2K Games et la FIFA étaient sur le point de signer un accord pour créer une nouvelle simulation de football. Alors que les négociations touchaient à leur fin, un désaccord financier a brusquement mis un terme à ce projet très attendu par les joueurs.
Le jeu de football de 2K se précise, et sera potentiellement gratuit pour tous
NBA 2K26 23 avril 2026

Le jeu de football de 2K se précise, et sera potentiellement gratuit pour tous

La rumeur autour d'un jeu de football développé par 2K Games prend de l'ampleur. Une récente offre d'emploi suggère que ce futur concurrent direct d'EA SPORTS FC pourrait adopter un modèle free-to-play, soulevant de nombreuses questions sur la stratégie de l'éditeur et l'intégration de microtransactions.

commentaire (0)