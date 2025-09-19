NBA 2K26 : La communauté en colère face à un gameplay jugé irréaliste

Depuis sa sortie début septembre, NBA 2K26 fait polémique. Les joueurs dénoncent un équilibrage catastrophique, en particulier autour d'une meta dominée par les tirs longue distance des géants de 2m24.
Disponible depuis le 5 septembre sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch, NBA 2K26 devait marquer un tournant grâce à une refonte du système de tir.
Mais à peine quelques jours après le lancement, la frustration domine. Les critiques ciblent une mécanique jugée irréaliste et destructrice pour l'équilibre du jeu, au de-là des défauts généraux qui se répètent.
Un « shoot simulator »
La suppression de l'aléatoire dans les tirs, censée améliorer la précision et récompenser le timing, a conduit à un excès inverse. Aujourd'hui, la majorité des matchs se résume à un enchaînement de tirs à trois points. La méta actuelle privilégie le tir immédiat dès réception de la balle
, au point que certains parlent d'un « catch and shoot simulator », ce qui réduit drastiquement le plaisir.
Le problème des « 7'4 »
Sur Reddit
, les débats s'enchaînent et beaucoup estiment que le cœur de la polémique se concentre sur un phénomène baptisé les « 7'4s », c'est-à-dire des joueurs mesurant 2m24 capables de rentrer des tirs primés avec une facilité déconcertante
. De nombreux témoignages évoquent une lassitude, certains expliquant même qu'ils quittent le jeu jusqu'à ce que Visual Concepts corrige ce souci.
Just leaving this here until they get patched
byu/MelodickPride inNBA2k
Un déséquilibre qui frustre les joueurs
Donner à ces profils plus de 83 en tir à trois points
est perçu comme une erreur majeure. Cette décision réduit l'intérêt des intérieurs traditionnels, contraints de courir après ces pivots shooteurs plutôt que de défendre la raquette ou de dominer au rebond.
Pour une partie, cette mécanique ruine la variété des styles de jeu et accentue un déséquilibre déjà présent dans la franchise. Comme dans les éditions précédentes, l'équilibrage reste le talon d'Achille de NBA 2K
, souvent corrigé à coups de patchs, mais jamais durablement résolu. Un énième message illustre parfaitement le souci, avec un Kevin Durant très, très adroit aux tirs à trois points
, lui ayant permis d'inscrire pas moins de... 120 points au cours d'un match en ligne.
Yeah, this game is cooked. Dropped 120 with KD in Play Now Online.
byu/rodgie4920 inNBA2k
Ce n'est pas la première fois que Visual Concepts se retrouve face à la colère des joueurs. Chaque opus apporte son lot de révisions, mais souvent, une correction crée une nouvelle faille. La sortie annuelle empêche une refonte en profondeur, laissant la communauté dans une spirale de solutions temporaires
. Espérons que cette fois, un équilibrage arrive assez vite, au risque de voir NBA 2K26 plonger et perdre ses joueurs pour de bon.
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