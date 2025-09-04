NBA 2K26 : Heure de sortie en France

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 septembre 2025 à 12h18
NBA 2K26 est sur le point de sortir sur toutes les plateformes. Retrouvez l'heure à partir de laquelle il sera possible d'y jouer sur PC, PlayStation ou Xbox.
NBA 2K26 : Heure de sortie en France
Comme chaque année, le mois de septembre est synonyme de rentrée pour certains, mais pour d'autres il est également synonyme de sortie de l'opus annuel NBA 2K. Pour cette année 2025, les développeurs n'ont pas changé leur plan et ont fixé le lancement de NBA 2K26 pour le vendredi 5 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch, mais plusieurs joueurs se demandent à partir de quelle heure ils pourront en profiter.

À quelle heure sort NBA 2K26 en France ?

Vous en avez peut-être l'habitude si vous en avez l'expérience, mais les jeux vidéo ne sortent pas tous à la même heure. Cela varie en fonction des studios, mais aussi de la plateforme, certaines les proposant plus tôt que d'autres. C'est notamment le cas des consoles qui rendent, très souvent, disponibles les jeux avant leurs homologues sur PC. NBA 2K26 ne déroge évidemment pas à la règle, comme ces dernières années.

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NBA 2K26 sera jouable dès le 5 septembre 0h00 sur PlayStation, via le PS Store, et Xbox, via le Microsoft Store. Pour les versions physiques, si vous les avez déjà en votre possession, cela devrait être de même. Néanmoins, si vous êtes sur PC, il semblerait qu'il faille finalement patienter quelques heures de plus, compte tenu des indications affichées sur la page Steam du jeu, avec une sortie programmée pour 18h.

Voici un petit récapitulatif des heures de sortie de NBA 2K26 selon les plateformes :
  • PS4/PS5 → Dès minuit, le 5 septembre
  • Xbox One Series → Dès minuit, le 5 septembre
  • Nintendo Switch → Dès minuit, le 5 septembre
  • PC, via Steam → 18h, le 5 septembre
Pour rappel, plusieurs améliorations sont à attendre avec cet épisode, notamment au niveau du réalisme des mouvements grâce à un nouveau moteur de jeu, et d'autres ajouts qui devraient rendre l'expérience bien plus immersive. Pour obtenir des récompenses gratuites, n'hésitez pas à profiter des codes vestiaires de NBA 2K26.

Miniature vidéo

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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