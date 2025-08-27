NBA 2K26 est-il dans le Game Pass ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 août 2025 à 16h39
La communauté se demande si NBA 2K26 est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
NBA 2K26 est-il dans le Game Pass ?
Annoncé sur la plupart des plateformes de jeu, NBA 2K26 est développé par Visual Concepts et édité par 2K Sports. Les amateurs et fans de basketball attendent avec grande impatience ce nouvel opus de la licence NBA 2K pour découvrir les nouveautés. Certains d'entre eux se demandent, d'ailleurs, si le titre est présent ou non dans le Game Pass et souhaitent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de se le procurer ou bien si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Dans ce qui suit, nous vous indiquons tout ce qu'il y a à savoir concernant l'arrivée de NBA 2K26 dans le Game Pass.

NBA 2K26 est-il dans le Game Pass ?

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La réponse est, malheureusement, négative : NBA 2K26 n'est pas présent dans le Game Pass. Soulignons, à ce sujet, que l'intégration dudit jeu de Visual Concepts et de 2K Sports ne semble pas prévue, pour le moment et ce n'est pas une surprise. Effectivement, Xbox et 2K Sports n'ont pas communiqué à ce propos, ces derniers mois et aucun des jeux de la franchise, dans un passé récent, n'a fait son arrivée day one dans le Game Pass.

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Toutefois, il y a de grandes chances que NBA 2K26 arrive, à l'avenir, dans le Game Pass. Comme vous le savez probablement déjà, de nombreux titres intègrent le fameux service de Microsoft, et ce, tous les mois. Si le précédent épisode, NBA 2K25, n'a pas fait d'apparition dans le catalogue, NBA 2K24 et ses prédécesseurs, eux, y étaient. Il existe donc une chance pour que NBA 2K26 arrive dans le Game Pass d'ici quelques mois.

Miniature vidéo

En attendant, si vous souhaitez coûte que coûte vous lancer sur NBA 2K26, il va falloir passer par la case achat, que vous soyez sur consoles PlayStation, Xbox ou bien PC et Nintendo Switch. Si vous désirez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
  • PC
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  • Xbox
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  • PS5
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    • Carte PSN 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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