La communauté se demande si NBA 2K26 est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

NBA 2K26 est-il dans le Game Pass ?

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PC Édition Standard → 10,29 € au lieu de 70 €, soit 85 % de réduction. Édition Super Star → 17,19 € au lieu de 100 €, soit 83 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 8,99 € au lieu de 80 €, soit 89 % de réduction. Édition Super Star → 18,89 € au lieu de 100 €, soit 81 % de réduction. Édition Leave No Doubt Edition → 114,99 € au lieu de 150 €, soit 23 % de réduction.

PS5 Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



Annoncé sur la plupart des plateformes de jeu,est développé par Visual Concepts et édité par 2K Sports. Les amateurs et fans de basketball attendent avec grande impatience ce nouvel opus de la licence NBA 2K pour découvrir les nouveautés. Certains d'entre eux se demandent, d'ailleurs, si le titre est présent ou non danset souhaitent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de se le procurer ou bien si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Dans ce qui suit, nous vous indiquons tout ce qu'il y a à savoir concernantLa. Soulignons, à ce sujet, que l'intégration dudit jeu de Visual Concepts et de 2K Sports ne semble pas prévue, pour le moment et ce n'est pas une surprise. Effectivement, Xbox et 2K Sports n'ont pas communiqué à ce propos, ces derniers mois et aucun des jeux de la franchise, dans un passé récent, n'a fait son arrivée day one dans le Game Pass.Toutefois, il y a de grandes chances que. Comme vous le savez probablement déjà, de nombreux titres intègrent le fameux service de Microsoft, et ce, tous les mois. Si le précédent épisode, NBA 2K25, n'a pas fait d'apparition dans le catalogue, NBA 2K24 et ses prédécesseurs, eux, y étaient. Il existe donc une chance pour queEn attendant, si vous souhaitez coûte que coûte vous lancer sur, il va falloir passer par la case achat, que vous soyez sur consoles PlayStation, Xbox ou bien PC et Nintendo Switch. Si vous désirez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :