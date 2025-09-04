NBA 2K26 est-il cross-play et cross-progression ?

Si vous vous demandez si NBA 2K26 est cross-play sur PC et console pour jouer avec vos amis, nous vous partageons la réponse. Cela va de même pour la cross-progression.
NBA 2K26, qui est développé par Visual Concepts et édité par 2K Sports, débarque sur la plupart des plateformes de jeu. Proposant une dimension multijoueur, de nombreuses personnes de la communauté vont très certainement vouloir y jouer avec des amis. C'est pourquoi nous vous apportons toutes les informations à savoir à propos du cross-play et de la cross-progression sur NBA 2K26
.
NBA 2K26 est-il cross-play ?
Comme c'est le cas pour les précédents opus de la licence, NBA 2K26 est bien cross-play
. Néanmoins, il convient de préciser que le cross-play ne sera disponible que sur les versions PS5 et Xbox Series de NBA 2K26
. Ainsi, la fonctionnalité ne sera pas présente sur les autres plateformes de jeu, y compris le PC, selon les informations partagées. Dans une FAQ à retrouver sur le site officiel, Visual Concepts et 2K Sports écrivent :
Profitez du cross-play et jouez avec vos amis dans NBA 2K26 sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vivez l'expérience de la compétition multiplateforme, avec des matchs coopératifs et des tournois en ligne sur les consoles PS5 et Xbox Series X|S.
Comme ce fut le cas l'an passé, les joueurs sur la génération de consoles actuelle pourront jouer entre eux, mais les autres seront cantonnés à leur plateforme. N'oubliez pas que des codes vestiaire
sont aussi disponibles pour obtenir des récompenses gratuitement.
NBA 2K26 est-il cross-progression ?
Pour ce qui est de la cross-progression, là aussi une fonctionnalité importante pour les jeux multijoueur, Visual Concepts et 2K Sports ont décidé de la rendre disponible entre la même famille de consoles
. Comprenez par là que la cross-progression
sera disponible entre PS4 et PS5, mais aussi entre Xbox One et Xbox Series.
NBA 2K26 propose la cross-progression MyTEAM et un portefeuille VC partagé au sein de la même famille de consoles (PlayStation 4 et PlayStation 5, ou Xbox One et Xbox Series X|S). La cross-progression MyTEAM permet de partager tous les points et progrès MyTEAM entre les deux versions de NBA 2K26 sur les générations de consoles de la même famille de consoles. De la même manière, le portefeuille de VC partagé implique que tout VC gagné ou acheté est accessible sur toutes les générations de consoles de la même famille.
NBA 2K26 est disponible depuis le 5 septembre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC (les configurations requises
) et Nintendo Switch 1 & 2. Si vous désirez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
- PC
- Édition Standard → 10,29 € au lieu de 70 €, soit 85 % de réduction.
- Édition Super Star → 22,69 € au lieu de 100 €, soit 77 % de réduction.
- Xbox
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