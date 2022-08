NBA 2K23 dévoile les améliorations liées au gameplay

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



La licence NBA 2K s'améliore d'année en année, avec des ajouts plus ou moins pertinents, dans l'unique but de rendre l'expérience plus réaliste et plus intuitive, pour satisfaire les nombreux joueurs. Pour, notamment en fonction du retour de la communauté.Par exemple,. Des statistiques uniques sont attribuées, dans le but de déterminer l'efficacité du tir. Cinq nouvelles jauges de tirs sont proposées, avec 15 autres qui le seront au fil du temps. Toujours dans la même idée, de nouveaux combos gestuels sont apportés, pour offrir plus d'options de manipulation du ballon et de tir et donc varier les attaques.Pour les férus de la défense, sachez que ce domaine est aussi touché par les améliorations.. Cela vise à encourager les joueurs à se concentrer sur la défense, afin d'être plus performants.Enfin, en ce qui concerne les versions dites next-gen, à savoir PS5 et Xbox Series,. Celles et ceux qui évoluent sur ces plateformes profiteront également d'un tout nouveau système d’insignes à plusieurs niveaux. 16 insignes seront disponibles par catégorie d'attributs : huit dans le niveau 1, quatre dans le niveau 2, et quatre dans le niveau 3. Il faudra obtenir les insignes les plus bas avant d'atteindre les plus élevés.De nouvelles informations seront partagées dans les semaines à venir, avant la sortie de, programmée pour le 9 septembre 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch. Vous pouvez, d'ailleurs, d'ores et déjà le précommander, via ses différentes éditions