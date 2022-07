NBA 2K23 : Détails des différentes éditions, précommande et prix

Éditions, précommande et prix de NBA 2K23

Bonus de précommande

5 000 VC (monnaie virtuelle)

10 packs promo MyTEAM (un exemplaire livré par semaine)

Une optimisation pour chaque catégorie de compétences Ma CARRIÈRE

Une optimisation pour chaque catégorie de Boost Gatorade

Maillot MyPLAYER Devin Booker

Carte agent libre Devin Booker MyTEAM, notée 95

Édition Standard

Édition Michael Jordan

100 000 VC

10 000 points Mon ÉQUIPE

10 jetons Mon ÉQUIPE

23 packs Promo Mon ÉQUIPE (10 au lancement, puis 2 hebdomadaires pour 6 semaines)

Cartes MyTeam saphir Devin Booker et rubis Michael Jordan

1 pack d'options agent libre

1 paire de chaussures diamant Jordan

1 pack de cartes rubis entraineur

10 bonus pour chaque type de boost de compétence MA CARRIÈRE

10 bonus pour chaque type de boost Gatorade

1 pièce XP double de 2 heures

4 t-shirts du joueur sur la jaquette pour votre personnage Mon JOUEUR, 1 sac à dos et un skateboard

Édition championnat

Abonnement de 12 mois au NBA League Pass

100K VC (Monnaie virtuelle)

Une optimisation de 10 % de progression de saison MyTEAM

10 points MYTEAM

10 jetons MyTEAM

23 packs promo MyTEAM

Recevez-en 10 lorsque vous démarrez le jeu pour la première fois, plus un pack bonus Améthyste, puis 2 par semaine pendant 6 semaines.

Cartes MyTeam saphir Devin Booker et rubis Michael Jordan

1 pack d'options agent libre • 1 paire de chaussures diamant Jordan

1 pack de cartes rubis entraineur

Une optimisation de 10 % de progression de saison Ma CARRIÈRE

Kart thématisé Michael Jordan

10 optimisations pour chaque catégorie de boost de compétences Ma CARRIÈRE

10 optimisations pour chaque type de Boost Gatorade

1 pièce XP double de 2 heures

4 t-shirts à l'image des stars figurant sur la jaquette

1 sac à dos et manchons

1 skateboard customisé à l'image des stars figurant sur la jaquette

NBA 2K fera bien évidemment son retour à la rentrée 2022, avec un nouvel épisode. Quelques changements auront lieu, dans le but d'améliorer légèrement l'expérience, tout en mettant à jour les effectifs et les différents modes appréciés des joueurs. Comme toujours,sera proposé à la vente sous plusieurs éditions, tout en octroyant des bonus de précommande. Pour ne pas être perdu, voici tout ce que vous devez savoir surEn France, il sera possible de choisir entre trois éditions, en plus de la standard. Voici en détail leur prix, contenu et bonus :Cette version ne comprend, évidemment, que le jeu. Les bonus de précommande seront attribués pour tout achat avant la sortie.Vendue 59,99 € sur PC et Switch, 69,99 € sur PS4 et Xbox One et 79,99 € sur PS5 et Xbox Series. Vous pouvez vous la procurer à moindre coût, grâce à notre partenaireVendue 99,99 € sur toutes les plateformes.Vendue 149,99 € sur PC, PlayStation et Xbox.Notez qu'une autre édition, mettant en avant la WNBA, est disponible, mais celle-ci est, pour le moment, réservée aux joueurs résidants aux États-Unis et au Canada. Rendez-vous dès le vendredi 9 septembre donc, pour découvrir