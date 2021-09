NBA 2K22 : Les meilleurs joueurs

Meilleurs joueurs NBA 2K22

96 - LeBron James - Los Angeles Lakers - Ailier/Ailier fort

- Los Angeles Lakers - Ailier/Ailier fort 96 - Giannis Antetokounmpo - Milwaukee Bucks - Ailier fort/Pivot

- Milwaukee Bucks - Ailier fort/Pivot 96 - Kevin Durant - Brooklyn Nets - Ailier fort/Ailier

- Brooklyn Nets - Ailier fort/Ailier 96 - Stephen Curry - Golden State Warriors - Meneur/Arrière

- Golden State Warriors - Meneur/Arrière 95 - Kawhi Leonard - Los Angeles Clippers - Ailier/Ailier fort

- Los Angeles Clippers - Ailier/Ailier fort 95 - Joel Embiid - Philadelphie 76ers - Pivot

- Philadelphie 76ers - Pivot 95 - Nikola Jokic - Denver Nuggets - Pivot

- Denver Nuggets - Pivot 94 - Luka Doncic - Mavericks Dallas - Meneur/Ailier

- Mavericks Dallas - Meneur/Ailier 94 - James Harden - Brooklyn Nets - Meneur/Arrière

- Brooklyn Nets - Meneur/Arrière 94 - Damian Lillard - Portland Trail Blazers - Meneur

- Portland Trail Blazers - Meneur 93 - Anthony Davis - Los Angeles Lakers - Ailier fort/Pivot

- Los Angeles Lakers - Ailier fort/Pivot 91 - Jimmy Butler - Miami Heat - Ailier/Arrière

- Miami Heat - Ailier/Arrière 91 - Kyrie Irving - Brooklyn Nets - Meneur/Arrière

- Brooklyn Nets - Meneur/Arrière 90 - Jayson Tatum - Boston Celtics - Ailier fort/Ailier

- Boston Celtics - Ailier fort/Ailier 90 - Chris Paul - Phoenix Suns - Meneur

- Phoenix Suns - Meneur 90 - Devin Booker - Phoenix Suns - Arrière/Meneur

- Phoenix Suns - Arrière/Meneur 89 - Zion Williamson - New Orleans Pelicans - Ailier fort/Pivot

- New Orleans Pelicans - Ailier fort/Pivot 89 - Trae Young - Atlanta Hawks - Meneur

- Atlanta Hawks - Meneur 89 - Bradley Beal - Washington Wizards - Arrière/Ailier

- Washington Wizards - Arrière/Ailier 88 - Donovan Mitchell - Utah Jazz - Arrière/Meneur

- Utah Jazz - Arrière/Meneur 88 - Paul George - Los Angeles Clippers - Arrière/Ailier

- Los Angeles Clippers - Arrière/Ailier 88 - Khris Middleton - Milwaukee Bucks - Ailier/Ailier fort

- Milwaukee Bucks - Ailier/Ailier fort 88 - Rudy Gobert - Utah Jazz - Pivot

- Utah Jazz - Pivot 87 - Zach LaVine - Chicago Bulls - Arrière/Ailier fort

- Chicago Bulls - Arrière/Ailier fort 87 - Karl-Anthony Towns - Minnesota Timberwolves - Pivot

- Minnesota Timberwolves - Pivot 87 - Klay Thompson - Golden State Warriors - Arrière/Ailier

- Golden State Warriors - Arrière/Ailier 87 - Julius Randle - New York Knicks - Ailier fort/Pivot

- New York Knicks - Ailier fort/Pivot 86 - Jaylen Brown - Boston Celtics - Ailier/Arrière

- Boston Celtics - Ailier/Arrière 86 - Deandre Ayton - Phoenix Suns - Pivot

- Phoenix Suns - Pivot 86 - Shai Gilgeous-Alexander - Oklahoma City Thunder - Meneur/Arrière

- Oklahoma City Thunder - Meneur/Arrière 86 - Russell Westbrook - Los Angeles Lakers - Meneur/Arrière

- Los Angeles Lakers - Meneur/Arrière 86 - Bam Adebayo - Miami Heat - Pivot

- Miami Heat - Pivot 86 - Domantas Sabonis - Indiana Pacers - Ailier fort

- Indiana Pacers - Ailier fort 86 - Clint Capela - Atlanta Hawks - Pivot

Meilleurs tireurs à trois points

99 - Stephen Curry - Golden State Warriors - Meneur/Arrière

- Golden State Warriors - Meneur/Arrière 95 - Klay Thompson - Golden State Warriors - Arrière/Ailier fort

- Golden State Warriors - Arrière/Ailier fort 91 - Kevin Durant - Brooklyn Nets - Ailier fort/Ailier

- Brooklyn Nets - Ailier fort/Ailier 90 - Joe Harris - Brooklyn Nets - Ailier/Ailier fort

- Brooklyn Nets - Ailier/Ailier fort 89 - Joe Ingles - Utah Jazz - Ailier/Arrière Liste plus complète à cette adresse.

- Utah Jazz - Ailier/Arrière

Meilleurs rookies

80 - Cade Cunningham - Detroit Pistons - Meneur/Arrière

- Detroit Pistons - Meneur/Arrière 79 - Jalen Green - Houston Rockers - Arrière

- Houston Rockers - Arrière 79 - Josh Giddey - Oklahoma City Thunder - Meneur

- Oklahoma City Thunder - Meneur 78 - Evan Mobley - Cleveland Cavaliers - Ailier fort/Pivot

- Cleveland Cavaliers - Ailier fort/Pivot 77 - Jalen Suggs - Orlando Magic - Meneur Liste plus complète à cette adresse.

- Orlando Magic - Meneur

Meilleurs free agent

78 - DeMarcus Cousins - 31 ans - Pivot - 77 (3 pts) - 75 (dunks)

- 31 ans - Pivot - 77 (3 pts) - 75 (dunks) 77 - Isaiah Thomas - 32 ans - Meneur - 85 - 27

- 32 ans - Meneur - 85 - 27 76 - Shabazz Napier - 33 ans - Meneur - 75 - 30

- 33 ans - Meneur - 75 - 30 76 - Gerald Green - 35 ans - Ailier/Arrière - 79 - 92

- 35 ans - Ailier/Arrière - 79 - 92 76 - Ersan Ilyasova - 34 ans - Ailier fort/Pivot - 85 - 55 Liste plus complète à cette adresse.

- 34 ans - Ailier fort/Pivot - 85 - 55

Pour mener votre équipe au sommet de la NBA, vous allez très probablement devoir recruter des joueurs, que ce soit dès le lancement de votre carrière ou quelques saisons plus tard, pour créer un nouveau cycle. Certains hésitent entre plusieurs joueurs ou ne savent tout simplement pas qui est le meilleur ou fait partie des meilleurs.C'est pourquoi nous vous proposons ci-dessous une, mais pas que. Nous vous vous proposons en plus une liste des meilleurs Free Agent, des meilleurs rookies et meilleurs tireurs à trois points et si vous avez besoin d'une liste plus élargie, nous vous renvoyons vers un article un peu plus complet.Bien entendu, les notes des joueurs indiquées sont sujettes à évoluer dès que vous lancerez votre première saison. Elles sont toutes basées sur les statistiques lors de la sortie de, ce 10 septembre 2021.Comme nous vous le disions, vous pouvez retrouver d'autres listes de joueurs ci-dessous, pour certaines catégories.