NBA 2K22 : Les meilleurs rookies & jeunes joueurs

Meilleurs rookies & jeunes joueurs dans NBA 2K22

80 - Cade Cunningham - Detroit Pistons - Meneur/Arrière

- Detroit Pistons - Meneur/Arrière 79 - Jalen Green - Houston Rockers - Arrière

- Houston Rockers - Arrière 79 - Josh Giddey - Oklahoma City Thunder - Meneur

- Oklahoma City Thunder - Meneur 78 - Evan Mobley - Cleveland Cavaliers - Ailier fort/Pivot

- Cleveland Cavaliers - Ailier fort/Pivot 77 - Jalen Suggs - Orlando Magic - Meneur

- Orlando Magic - Meneur 76 - Scottie Barnes - Toronto Raptors - Ailier/Ailier fort

- Toronto Raptors - Ailier/Ailier fort 76 - Davion Mitchell - Sacramento Kings - Meneur

- Sacramento Kings - Meneur 75 - Jonathan Kuminga - Golden State Warriors - Ailier/Ailier fort

- Golden State Warriors - Ailier/Ailier fort 74 - Franz Wagner - Orlando Magic - Ailier/Ailier fort

- Orlando Magic - Ailier/Ailier fort 74 - James Bouknight - Charlotte Hornets - Arrière

- Charlotte Hornets - Arrière 74 - Corey Kispert - Washington Wizards - Arrière/Ailier

- Washington Wizards - Arrière/Ailier 73 - Chris Duarte - Indiana Pacers - Arrière

- Indiana Pacers - Arrière 73 - Moses Moody - Golden State Warriors - Arrière/Ailier

- Golden State Warriors - Arrière/Ailier 73 - Alperen Sengun - Oklahoma City Thunder - Pivot

- Oklahoma City Thunder - Pivot 73 - Jalen Johnson - Atlanta Hawks - Ailier

- Atlanta Hawks - Ailier 73 - Keon Johnson - New York Knicks - Arrière/Ailier

- New York Knicks - Arrière/Ailier 72 - Trey Murphy - Memphis Grizzlies - Arrière/Ailier

- Memphis Grizzlies - Arrière/Ailier 72 - Tre Mann - Oklahoma City Thunder - Meneur

- Oklahoma City Thunder - Meneur 72 - Kai Jones - New York Knicks - Pivot

- New York Knicks - Pivot 72 - Isaiah Jackson - Indiana Pacers - Ailier fort/Pivot

- Indiana Pacers - Ailier fort/Pivot 72 - Usman Garuba - Houston Rockers - Ailier fort/Pivot

Pour tenter de dominer la NBA avec panache et splendeur, vous serez probablement amené à recruter plusieurs joueurs de talent dans les mois et années qui suivent votre prise de poste. Vous pouvez bien évidemment faire preuve de malice en recrutant des joueurs Free Agents, afin de compléter un effectif à moindre coût, mais vous pouvez également miser sur le futur, en tentant d'attirer dans votre franchise, joueurs qui vont signer leur première saison en NBA.Ces derniers sont intéressants sur plusieurs points. Premièrement, ils sont jeunes et ont donc une grande chance d'évoluer positivement avec l'expérience pour, peut-être, devenir un élément incontournable de votre cinq majeur dans les années à venir. Deuxièmement, sauf quelques rares cas, ils peuvent être achetés à moindre prix, à moins que leur franchise mise sur eux pour le futur et s'oppose à un départ.Si vous êtes à la recherche de ces, nous vous avons listé ci-dessous les, avec leur note générale lors du coup d'envoi de la saison, leur poste de prédilection et leur franchise.Tous ces joueurs étant dans leur première année de contrat lors du lancement de la saison, il se peut que vous ne puissiez pas les recruter tout de suite. Vous pouvez tout de même garder leur nom dans un coin de votre tête et tenter de les acheter lors de la saison suivante.est pour rappel disponible depuis le 10 septembre 2021, sur PC, PlayStation et Xbox.