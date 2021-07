NBA 2K22 est-il cross-play et cross-plateforme ?

NBA 2K22 est-il cross-play ?

À l'heure où de plus en plus de développeurs apportent la fonctionnalité du cross-play dans leurs jeux,. Le studio l'a effectivement annoncé dans une FAQ sur son site officiel : « Le cross-play ne sera pas disponible entre les différentes consoles ou avec les PC. ». Cela veut donc dire que même entre consoles d'une même génération, il ne sera pas possible de jouer ensemble.Bien que nous étions nombreux à attendre, il va malheureusement falloir patienter au moins un an de plus.Vous l'aurez compris, avec l'absence du cross-play, il y a peu de chances pour que le cross-plateforme soit également de la partie. La fonctionnalité ne sera pas disponible, notamment parce que les versions sur PS5/Xbox Series sont différentes des versions PS4/Xbox One et même PC et Nintendo Switch.Toutefois, si vous achetezsur PlayStation 4 ou Xbox One, via l'édition numérique, vous recevrez les deux versions, permettant donc de profiter du jeu aussi bien sur ancienne que nouvelle génération. Cette version est tout de même vendue pour la somme de 74,99 euros. Mais si vous la précommandez, vous obtiendrez plusieurs bonus (voir le détail ici ). Il sera donc possible de reprendre sa progression en Ma Carrière ou Mon Joueur.Naturellement, même si l'absence de ces fonctionnalités ne ravira pas les joueurs,proposera de nombreuses améliorations, que ce soit au niveau du gameplay ou des graphismes. Le titre arrive sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch le 10 septembre 2021.